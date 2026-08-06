٧ بذور صالحة للاكل لخفض مستويات الكوليسترول الضار

النهاردة هنشارك معاكم ٧ بذور لدعم صحة القلب، لانها بتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وبالتالي ده بيساعد على تحسين وظائف القلب.

1- بذور الشيا :

بذور الشيا غنية بأحماض اوميجا ٣ الدهنية، اللي بتساعد على تقليل الالتهابات وخفض الكوليسترول الضار، كمان هو مصدر ممتاز للالياف القابلة للذوبان اللي بتساعد على امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي ومنعه من الوصول لمجرى الدم، ضيفي معلقة كبيرة من بذور الشيا للشوفان او العصاير او الزبادي للحفاظ على صحة قلبك. Chia seeds

2- بذور الكتان:

بذور الكتان مصدر تاني ممتاز لاميجا ٣ الدهنية، وده بيساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتقليل خطر الاصابة بأمراض القلب، كمان هي بتحتوي على الياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، واللي بتدعم صحة الامعاء وبتحسن وظائف القلب. Flax seeds

3- بذورالحلبة:

بذور الحلبة غنية بالالياف القابلة للذوبان، واللي بتبطيء عملية الهضم وبتقلل من امتصاص الجسم للكوليسترول، كمان الحلبة بتحتوي على مركبات بتدعم وظيفة الانسولين وبتحسن توازن سكر الدم، تقدري تستخدميها كتوابل واضافتها لوجباتك اليومية. fenugreek seeds 1

4- بذور القرع:

بذور القرع غنية بالمغنيسيوم وهو معدن بيساعد على تنظيم ضغط الدم ودعم انتظام ضربات القلب، كمان هي غنية بمضادات الاكسدة وده بيخليها اختيار ممتاز لخفض مستوبات الكوليسترول الضار بشكل طبيعي، تقدري تاكليها كوجبة خفيفة صحية. Pumpkin seeds 1

5- بذور السمسم:

بذور السمسم غنية بالدهون الصحية للقلب، وبالالياف والمركبات الليبتحسن مستويات الكوليسترول، بتخفض مستويات الكوليسترول الضار، وبترفع مستويات الكوليسترول النافع، وده بيخليها من افضل البذور لصحة القلب والاوعية الدموية. Sesame seeds

٦- بذور عباد الشمس:

بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E وهو مضاد اكسدة قوي بيساعد على حماية الاوعية الدموية من التلف وتقليل الالتهابات في الجسم، والاتنين ضرورين لصحة القلب، كمان بتحتوي على دهون صحية غير مشبعة بتساعد على خفض الكوليسترول الضار ودعم صحة الشرايين، بس اختاري الانواع غير المملحة لتجنب الصوديوم الزيادة، ممكن ترشيها على السلطات او تمزجيها مع المكسرات والفواكة المجففة وتاكليها كوجية خفيفة صحية. sunflower seeds

٧- بذور القنب: