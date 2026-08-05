افضل ٥ ماسكات قهوة لنضارة البشرة

لو بشرتك باهتة وحاسه ان مافيهاش نضارة، هنشارك معاكي ٥ ماسكات قهوة لنضارة البشرة، وتقشيرها، وتغذيتها.

القهوة من افضل واسرع الحلول للبشرة، بتقشر خلايا الجلد الميتة، وده بتساعد على ظهور البشرة بمظهر ناعم ونضر، والكافيين الموجود في القهوة بيحسن تدفق الدم، وده بيدي البشرة اشراقة صحية وطبيعية، بالاضافة انها بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتحارب الجذور الحرة وبتأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كمان القهوة بتقلل الانتفاخ، وبتفتح البشرة الباهتة، وبتساعد كمان على علاج حب الشباب.

١- ماسك القهوة والعسل:

امزجي معلقة كبيرة من القهوة المطحونة مع معلقة كبيرة عسل، ووزعي الخليط على البشرة، وسيبيه لمدة ١٥ دقيقة، وبعدين اغسليه بماية فاترة.

العسل يعتبر مرطب طبيعي، وده بيساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في البشرة، ولما بيتم مزجه بالقهوة بيساعد على تقشير البشرة وتغذيتها بعمق. Coffee honey face mask

٢- ماسك القهوة والزبادي:

اخلطي معلقة كبيرة زبادي مع معلقة كبيرة من القهوة المطحونة، ووزعي الخليط على البشرة، وسيبيه لمدة من ١٥ لـ ٢٠ دقيقة، وبعدين اغسليه، كرري الماسك مرتين في الاسبوع.

الزبادي بتحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة ولما بيتم مزجها بالقهوة بتتحول لمقشر لطيف للبشرة. Coffee yoghurt face mask

٣- ماسك القهوة وجل الصبار:

امزجي معلقة كبيرة قهوة مع معلقتين كبار من جل الصبار لتكوين عجينة ناعمة، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة ١٥ دقيقة وبعدين اغسليه.

الماسك ده مثالي جدا لو بشرتك حساسة او معرضة للالتهابات، هيساعد على ترطيب وتهدئة البشرة، وتبريد البشرة، وتقليل الاحمرار. Coffee aloe vera face mask

٤- ماسك القهوة ودقيق الحمص:

اخلطي معلقة كبيرة من القهوة مع معلقة كبيرة من دقيق الحمص وشوبة من ماية الورد لعمل عجينة، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة من ١٥ لـ ٢٠ دقيقة، واغسليه بحركات دائرية للتقشير.

دقيق الحمص من افضل العلاجات للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، لانه بيساعد على امتصاص الزيوت الزيادة وتنضيف المسام. Coffee besan face mask

٥- ماسك القهوة والكركم:

اخلطي معلقة كبيرة من القهوة مع ١/٢ معلقة صغيرة كركم وشوية لبن او زبادي لعمل عجينة، وزعيها على البشرة وسيبيها لمدة من ١٠ لـ ١٥ دقيقة، استخدمي الماسك مرة واحدة في الاسبوع.