زيت ورق الغار والقرنفل الطبيعي المضاد للتجاعيد

ورقالغار والقرنفل هي مكونات غنية بأقوي مضادات الاكسدة للبشرة، اللي بتحمي البشرة من التلف، بتحافظ على ترطيب ونعومة البشرة، وده بدوره بيقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

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