٧ وصفات ديتوكس لحرق دهون البطن

ماية الديتوكس بتساعد على التخلص من السموم من الجسم وتعزيز عملية الحرق، وده بيسهل حرق الدهون بشكل اسرع، جربي وصفات الديتوكس دي للحفاظ على لياقتكالبدنية، وترطيبجسمك وتحسين صحتك.
1- ماية الليمون:
شرب كوباية من ماية الليمون الصبح على معدة فاضية، بيساعد بشكل فعال على حرق دهون البطن، الليمون غني بفيتامين سي ويعتبر مطهر طبيعي للجسم، كمان بيساعد على ترطيب الجسم، تحسين الهضم، ودعم عملية تكسير الدهون، كل اللي هتعمليه اعصري ١/٢ ليمونة في كوباية ماية دافية واشربيها ببطء.
٢- مايةالشمر:
لو بتحسي دايما بالانتفاخ ماية الشمر هي المشروب المثالي ليكي، ماية الشمر مش بس بتحسن الهضم ولكن كمان بتساعد على تقليل احتباس الماية، والاتنين بيساعدوا على تقليل دهون البطن، انقعي معلقة صغيرة من بذور الشمر في كوباية ماية طول الليل واشربيها الصبح.
٣- ماية الحلبة:
بذور الحلبة بتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز عملية الحرق، كمان بتساعد على تقليل الشهية وتعزيز الاحساس بالشبع، كل اللي هتعمليه انقعي معلقة صغيرة من بذور الحلبة في كوباية ماية دافية طول الليل، والصبح صفيها واشربيها على معدة فاضية.
٤- مايةالكمون:
الكمون من افضل العلاجات لتحسين الهضم، ماية الكمون بتساعد على تقليل الانتفاخ، تحسين صحة الامعاء، وتعزيز حرق الدهون، اغلي معلقة صغيرة من بذور الكمون في الماية لمدة ٥ - ١٠ دقايق، وبعدين سيبيه يبرد واشربيه دافي.
٥- مايةالقرفة والنعناع:
القرفة بتساعد على تثبيت مستويات السكر في الدم وبتقلل من الرغبة الشديدة في الاكل، والنعناع بيهدي عملية الهضم وبيخفف الانتفاخ، اغلي عود قرفة مع كام ورقة نعناع طازة في الماية، واشربيه دافي او سيبيه يبرد واشربيه كمشروب مطهر.
٦- مايةالريحان والزنجبيل:
الريحان بيحتوي على خصائص مخففة للتوتر، والزنجبيل بينشط عملية الحرق، انقعي الريحان والزنجبيل فيمايةسخنةلمدة ٥ - ٧دقايق، وبعدين صفيه واشربيه، المشروب ده بيساعد على مكافحة الالتهابات وتحسين صحة الامعاء.
٧- شايCFC:
الوصفة دي عبارة عن مزيج من ٣ بذور فعالة بتساعد على تنضيف الجسم من السموم، ودعم الهضم، وتقليل دهون البطن، اغلي معلقة صغيرة من بذور الكزبرة ومعلقة صغيرة من الشمر ومعلقة صغيرة كمون في كوبايتين ماية لحد ما يتبخر جزء من السائل، وصفيه واشربيه دافي، المشروب ده بيساعد على تهدئة الاعصاب، وبيدي احساس بالاستقرار، ويفضل استخدامه يوميا لتنضيف الجسم من السموم.
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