خرافات متعلقة بلبس حمالة الصدر!!

النهاردة هنكتشف بعض من اكتر الخرافات الشائعة حوالين لبس حمالة الصدر.

١- عدم لبس حمالة الصدر بيأدي لترهل الثديين:

من الحاجات الشائعة جدا ان عدم لبس حمالة الصدر ممكن يأدي لترهل الثديين، ولكن الحقيقة ان التوقف عن لبس حمالة الصدر بتخلي الثديين يستعيدوا شكلهم الطبيعي.

٢- لبس حمالة الصدر اثناء النوم بتساعد على شد الثديين:

زي ما عدم لبس حمالة الصدر مش بيسبب ترهل الثديين، كمان لبسها مش بيأدي لشد الصدر، بالعكس الافضل عدم لبس حمالة الصدر بالليل لان الاشرطة بتاعتها بتضغط على الجلد وهتسبب لك عدم راحة اثناء النوم، بالاضافة كمان ان عدم لبس حمالة الصدر هيدي فرصة للصدر يتنفس ويتحرك بحرية، وخصوصا في فصل الصيف لان العرق المتراكم في حمالة الصدر ممكن يسبب ضرر.

٣- حمالة الصدر اللي فيها اسلاك معدنية ممكن تزود خطر الاصابة بالسرطان:

الاسلاك المعدنية وظيفتها بس انها بتعمل دعم اضافي لرفع الصدر، مالهاش اي وظيفة تانية ومش بتسبب اي ضرر، ومافيش اي دراسات او ابحاث طبية اثبتت ان في اي نوع من انواع حمالات الصدر ممكن يزود من خطر الاصابة بالسرطان.

٤- حمالات الصدر الفاتحة مش بتبان تحت الملابس:

كم مرة اختارتي حمالة صدر بنفس لون ملابسك، واكتشفتي انها بتبان من تحت الملابس؟ بدل كده اختاري حمالة صدر بلون البشرة او بلون الجلد الطبيعي هتساعد في اخفاء حمالة صدرك من خلال ملابسك.

٥- عدم تساوي حجم الثديين نتيجة النوم على الجنب:

عوامل زي الجينات والوزن وممارسة الرياضة هي المسؤولة عن تحديد نوع وحجم وشكل الثديين، مش وضعية النوم، والحقيقة ان معظم النساء طبيعي حجم الثديين بيكونوا مش متساويين، وبيكون في واحد اكبر من التاني.

٦-حمالة الصدر الرياضية بتكبر الصدر:

الهدف الوحيد من حمالة الصدر الرياضية هي توفير الراحة اثناء التمرين، ومالهاش اي وظيفة تانية، ولا اي تأثير على حجم الصدر.

٧- حمالة الصدر بيكون مقاسها ثابت في كل الماركات:

ده غير صحيح خالص، مقاس حمالة الصدر بيعتمد على الماركة ومعايير القياس اللي ماشية عليها، عشان كده لو انتي عايزة المقاس المثالي، بننصحك تشوفي جدول المقاسات الخاص بالماركة اللي هتشتري منها.

٨- ممكن تغسلي حمالة الصدر في الغسالة:

مش بننصحك بوضع حمالة الصدر في الغسالة لان ده بيقلل من عمرها الافتراضي، يفضل غسلها يدويا عشان تحافظي عليها لفترة اطول.

٩- حجم محيط حمالة الصدر مش مهم:

لما بتيجي تشتري حمالة الصدر طبيعي انك بتركزي على حجم الـ cup اكتر، ولكن ده مش معناه انك تتجاهلي حجم محيط الصدر، لان مقاس محيط الصدر غير المناسب مش بس هيبقى غير مريح في اللبس، ولكن كمان ممكن يأدي لمشاكل صحية زي آلام الضهر والكتفين.

١٠- ممكن تلبسي حمالة صدر مش مغسولة يومين ورا بعض: