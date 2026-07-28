٥ روايح مهبلية مزعجة وسببها

المهبل طبيعي انه بيكون ليه ريحة مميزة وكل مهبل ليه ريحة خاصة بيه، والريحة دي ممكن تتغير مع دورة التبويض او بسبب عوامل تانية، والمهبل عنده قدرة على التنضيف الذاتي، ولكن في روايح مزعجة ممكن تكون علامة ان في مشكلة، ولكن ازاي تفرقي بين الطبيعي وغير الطبيعي؟ النهاردة هنتعرف على ٥ روايح مهبلية واسبابها.

اسباب ريحة المهبل الكريهة:

١- النظام الغذائي:

الاكل بيلعب دور مهم في الحفاظ على صحة المهبل، ريحته ممكن تبقى بالظبط شبه اللي انتي اكلتيه، اكل الاطعمة اللي فيها نسبة كبيرة من السكر والكافيين ممكن يأدي لريحة كريهة، واكل ثوم وبصل وتوابل كتير ممكن يأدي كمان لخلل في درجة حموضة المهبل ويزود من سوء الحالة، واكل فواكة زي الاناناس والبطيخ والتوابل زي القرفة والنعناع ممكن تساعد على استعادة التوازن البكتيري في المهبل.

٢- اكل السكر:

الافراط في اكل السكر مش بيأدي بس لزيادة الوزن، ولكن ممكن يخل كمان بالتوازن الطبيعي للبكتيريا النافعة في المهبل، لان ارتفاع السكر في الدم ممكن يسبب نمو الفطريات والتهابات المهبل، وده لان السكر بيغذي الكائنات الدقيقة دي وبيسبب مشاكل صحية، عشان كده بينصح بتجنب الاطعمة الغنية بالسكر للتخلص من الروايح الكريهة في المنطقة دي.

٣- النضافة الشخصية:

عدم تنضيف المنطقة الحساسة بشكل صحيح، ممكن يسبب مشاكل خطيرة اكتر من الريحة الكريهة، لان بقايا البول والافرازات المهبلية تعتبر بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا اللي بتزود ريحة المهبل الكريهة، عشان كده الحفاظ على النضافة الشخصية مهم جدا لتحسين الصحة الجنسية بشكل عام.

٤- عدم لبس ملابس داخلية قطن:

القطن معروف بقدرته على امتصاص الرطوبة، والمنطقة الحساسة من اكتر الاماكن اللي فيها رطوبة، والملابس الداخلية المصنوعة من الالياف الصناعية تعتبر بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا في المنطقة دي، عشان كده الملابس الداخلية القطن هي افضل اختيار للحفاظ على صحة المهبل. vaginal smell

انواع الروايح المهبلية:

١- ريحة كريهة تشبه ريحة السمك:

لو لاحظتي ريحة كريهة تشبه ريحة السمك، فانتي بتواجهي مشكلة صحية، الريحة دي بيكون سببها اختلال في توازن البكتيريا النافعة والضارة في المهبل، والحالة دي معروفة باسم التهاب المهبل البكتيري، وهيعدوى شائعة ناتجة عن خلل توازن درجة حموضة المهبل، والمشكلة دي ممكن يصاحبهاافرازات مهبلية مش طبيعية، في الحالة دي لازم تستشيري الدكتور عشان يقيم الحالة ويوصف مضادات حيوية لو لزم الامر.

٢- ريحة معدنية تشبه ريحة العملة المعدنية:

لو بتشمي ريحة معدنية في المنطقة، ده ممكن يكون علامة على قرب ميعاد الدورة الشهرية، لان الدم بيحتوي على الحديد وهو المسؤول عن الريحة دي، والريحة دي بتختفي بمجرد ما تخلص الدورة الشهرية، اما لو الريحة استمرت بعد الدورة، هنا لازم تهتمي بنضافتك الشخصية اكتر او تستشيري دكتور لو المشكلة بقت مزمنة.

٣- ريحة تشبه ريحة الخميرة:

الريحة دي ممكن يكون سببها عدوى فطرية، وممكن يصاحبها افرازات شبه الجبنة القريش، وحكة شديدة في المهبل، وممكن العدوى دي تزيد وتزيد معاها الريحة الكريهة مع الافراط في اكل السكر، فلو بتعاني من عدوى فطرية استشيري الدكتور واتوقفي عن اكل السكر.

٤- ريحة شبه ريحة الثوم:

الاكلات اللي ريحتها نفاذة زي الثوم والبصل، ممكن تغير ريحة المهبل، والاطعمة العطرية ممكن كمانتغير ريحة المهبل، وده مش معناه انك تتوقفي عن اكل الثوم والبصل، ولكن كل اللي محتاجاه للتخلص من الريحة هو شرب كمية ماية بشكل كافي.

٥- ريحة شبه ريحة الكلور: