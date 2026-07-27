افضل ٣ مشروبات كولاجين لبشرة نضرة وخالية من التجاعيد

جمال البشرة مش بيقتصر بس على منتجات العناية الموضعية، ولكن هي انعكاس مباشر لصحتك الداخلية، ولكن بطء الهضم, تراكم السموم, والالتهابات, والجفاف، كلها عوامل بتظهر على البشرة على شكل بهتان، حب الشباب، انتفاخ، او علامات شيخوخة مبكرة، والنهاردة هنشارك معاكم ٣ مشروبات كولاجين طبيعية، هتساعد على تنضيف الجسم وترطيبه وتنشيطه، وهتحسن حالة البشرة، وهتعزز صحة جسمك بشكل عام.

1- مشروب مهديء للامعاء:

المشروب بيوازن فلورا الامعاء وبيقلل حب الشباب، بيخفف الانتفاخ والالتهابات، بيمنع تجاعيد السكر لانه بيثبت نسبة السكر في الدم.

المكونات:

. ١/٤ معلقة صغيرة من بذور الكمون. . ١/٢ معلقة صغيرة من بذور الشمر. . ١/٢ معلقة صغيرة من بذور الكزبرة. . ٧ حبات من حبة البركة. . ٢٥٠ مل ماية.

طريقة التحضير:

حمصي البذور لمدة ٣٠ ثانية، وانقعيها في ماية سخنة طول الليل ،او اغليها على نار هادية لمدة ٥ دقايق، وصفيها واشربيها الصبح على معدة فاضية.

تجنبي شربه اثناء الحمل والرضاعة، واستشيري دكتور لو بتاخدي ادوية سيولة الدم او ادوية سكر، وممكن المشروب يسبب حرارة في المعدة، قللي الكمية لو بتعاني من ارتجاع المريء.

2- مشروب للتخلص من سموم الجسم:

المكونات:

المشروب بيساعد على ترطيب خلايا البشرة، تهدئة الاحمرار وحروق الشمس والتهيج، بيقوي الكولاجين لانه بيحتوي على السيليكا الطبيعية.

المكونات:

. ١/٢ خيارة متقطعة شرايح رفيعة. . ١٠ اوراق نعناع. . معلقة كبيرة من جل الصبار الصالح للاكل. . معلقة صغيرة عصير ليمون. . رشة ملح. . ٣٠٠ مل ماية باردة او ماية جوز الهند.

طريقة التحضير:

اهرسي الخيار والنعناع في كوباية، وضيفي جل الصبار وعصير الليمون والملح والماية، وسيبي الخليط منقوع لمدة ١٥ دقيقة في التلاجة، وبعدها اشربيه زي ما هو او صفيه.

3- مشروب البنجر والزنجبيل لاشراقة البشرة:

المشروب بيعزز انتاج الكولاجين ومرونة البشرة، بيضيف اشراقة على البشرة الباهتة وبيوحد لونها، بيحسن تدفق الدم لاشراقة طبيعية.

المكونات:

. ١/٢ حبة بنجر متقشرة ومتقطعة. . معلقة صغيرة املا بودر. . قطعة زنجبيل صغيرة. . ١٥٠ مل ماية. . رشة فلفل اسود.

طريقة التحضير:

امزجي البنجر مع الاملا والزنجبيل في ٥٠ مل ماية، وبعدين ضيفي باقي كمية الماية والفلفل الاسود وقلبي الخليط، واشربيه.

خطة النضارة الاسبوعية:

. كل يوم المشروب الاساسي هو مشروب التخلص من السموم.

. الاتنينوالخميس: مشروب مهديء الامعاء.

. الثلاثاءوالجمعة: مشروب التخلص من السموم.

. الاربعاء والسبت والاحد: مشروب البنجر والاملا.

طريقة الاستخدام للحصول على افضل النتايج:

. اشربيهعلى معدة فاضية قبل الفطار بـ ٢٠ دقيقة على الاقل.

. اشربي بعده كوباية ماية لتعزيز التخلص من السموم.

. استخدميه يوميا لمدة ٣ - ٤ اسابيع، وبعدين وقفي لمدة اسبوع.