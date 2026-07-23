٧ علاجات سحرية لتساقط الشعر

النهاردة هنتعرف على ٧ وصفات منزلية لعلاج تساقط الشعر والحصول على شعر كثيف وصحي.

1- زيت بذور القرع:

زيت بذور القرع غني بمضادات الاكسدة والاحماض الدهنية الاساسية والزنك، وكلها عناصر بتساهم في صحة فروة الراس وقوة بصيلات الشعر، لاستخدامه، دفي معلقة كبيرة من زيت بذور القرع ودلكيها على فروة راسك، وسيبيه لمدة ٣٠ دقيقة على الاقل، او طول الليل، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو، استخدميه من مرتين لتلات مرات في الاسبوع لافضل النتايج. Pumpkin

2- الصبار:

الصبار يعتبر علاج طبيعي فعال لتهيج فروة الراس والتهابها، وهما حالتين غالبا مرتبطين بتساقط الشعر، الصبار كمان بيساعد على موازنة درجة حموضة فروة الراس وازالة الزيوت الزيادة، لاستخدامه، استخرجي الجل من ورقة الصبار وحطيه مباشرة على فروة راسك، سيبيه لمدة ٣٠ - ٤٥ دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو، استخدميه من مرتين لتلات مرات في الاسبوع للحصول على شعر صحي. aloe vera

3- عصير البصل:

عصير البصل غني بالكبريت، وده بيحسن الدورة الدموية لبصيلات الشعر، وبيدعم انتاج الكيراتين، وبيخفف الالتهاب، وده بدوره بيساعد على منع تساقط الشعر وتحفيز نموه، لاستخدامه، ابشري بصلة صغيرة وصفيها لاستخراج العصير، وحطيه مباشرة على فروة راسك باستخدام قطعة قطن او بصوابعك، سيبيه لمدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو. Onion juice

4- الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر غني بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على تحفيز نمو الشعر وحماية بصيلات الشعر من التلف، لاستخدامه، انقعي كيسين من الشاي الاخضر في كوباية ماية سخنة، وبعد ما يبرد، صبي الشاي على فروة راسك وشعرك ودلكيه، وسيبيه لمدة ٣٠ - ٦٠ دقيقة وبعدها اغسليه، كرري الوصفة من مرتين لتلات مرات في الاسبوع لافضل النتايج. Green tea

5- ماسك البيض:

البيض غني بالبروتين والبيوتين، وهما عنصريين اساسيين لنمو شعر قوي وصحي، لاستخدامه، اكسري بيضة او اتنين في طبق واخفقيهم كويس، ووزعيه من الجذور للاطراف، وغطي شعرك بقبعة استحمام وسيبيه لمدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة، وبعدها اغسليه بالماية الباردة والشامبو، استخدمي الوصفة دي مرة واحدة بس في الاسبوع. Egg hair mask

٦- بذور الحلبة:

بذور الحلبة غنية بالبروتين وحمض النيكوتينيك، والاتنين بيمنعوا ترقق الشعر وبيساعدوا على تحفيز نموه، وكمان بتحسن صحة فروة الراس وبتقلل من القشرة، للاستخدام، انقعي من معلقتين لتلات معالق من بذور الحلبة في كوباية ماية طول الليل، والصبح اطحنيها لحد ما تبقى عجينة ناعمة، ووزعيها على فروة راسك وشعرك، وسيبيها لمدة ٣٠ - ٤٥ دقيقة، وبعدين اغسليه بالماية الفاترة. Fenugreek seeds

٧- ماية الارز: