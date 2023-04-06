انت الان تتابع خبر اشهى طريقة لتحضير المهلبية الفرنسية بالكراميل بمذاق لا يقاوم.. احفظي المقادير لتحلية رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان طريقة عمل المهلبية الفرنسية بالكراميل تتميز بقوام مذهل وطعم لا يختلف على لذته اثنان حيث ان الكبار والصغار يعشقون تناولها من حين لآخر.

كما أنها من الأطباق التي بالإمكان تحضيرها وتقديمها قي شهر رمضان لضيوفك وأفراد عائلتك، وهذا ما سوف يجعل الكثير من ربات المنازل يبحثون عن طريقة تحضيرها بكل سهولة

طريقة عمل مهلبية الكراميل للشيف نونا

مقادير عمل مهلبية الكراميل

الطبقة الأولى

.١ كوبان من بسكويت الشوكولاتة المطحون.

الطبقة الثانية

.١ ثلاث أكواب من الحليب.

.٢ أربع ملاعق كبيرة من الدقيق.

.٣ كوب من السكر.

.٤ ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

.٥ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الطبقة الثالثة

.١كوب من الماء.

.٢ باكيتان من الكريم كراميل.

طريقة عمل مهلبية الكراميل بالخطوات

من الممكن أن تقومي بعمل مهلبية الكراميل في المنزل بكل سهولة، دون الحاجة للكثير من الوقت أو الجهد، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب أن تتبع أثناء التحضير للحصول على مذاق مميز، ففي البداية يجب أن تقومي بتوزيع البسكويت المطحون في أكواب التقديم، ومن بعدها يجب أن تقومي بتحضير الطبقة الثانية، وذلك عن طريق رفع وعاء على النار وإضافة له السكر ثم يترك على نار هادئة حتى يتكرمل، ثم قومي بإضافة له الفانيليا والزبدة وتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي بإضافة لهم الحليب بعد إضافة له الدقيق وتقليبهم جيدًا، ثم قومي بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا لحين الحصول على قوام ثقيل.

تترك الطبقة الثانية جانبًا حتى تبرد قليلاً ثم قومي بتوزيعها فوق طبقة البسكويت، ثم تترك جانبًا لحين الانتهاء من تحضير الطبقة الثالثة، وذلك عن طريق خلط الماء مع الكريم كراميل وتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي برفعهم على النار مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام متجانس، ثم قومي بتوزيع الخليط فوق الطبقة الثالثة ووضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم قومي بتقديمها مزينة بالبسكويت المجروش.