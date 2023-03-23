انت الان تتابع خبر بدقائق قليلة .. حضير أشهى بسبوسة بجوز الهند بالخلاط بأسرار محلات التحلية وبمذاق حكاية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -ان كنت ترغبين بابهار عائلتك بالرغم انه ليس لديك وقت لتحضير التحلية الافضل في رمضان "البسبوسة"، ففي هذه السطور سوف نعرض لكم الطريقة الاسرع والأشهى والجديدة لتحضيرها باسرار مذاق المحلات الكبرى والمطاعم

مكونات عمل البسبوسة في المنزل

يمكن تحضير بسبوسة جوز الهند من المكونات التالية:

اثنان كوب وربع من السميد.

كوب إلا ربع من السكر.

ثلاثة أكواب من الماء.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبادي.

عدد 4 بيضات.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

جوز هند مبشور ناعم للوجه.

مكونات عمل الشربات

ثلاثة أكواب من الماء.

اثنان كوب ونصف من السكر.

عصير ليمونه.

شرائح ليمون.

طريقة تحضير الشربات

في إناء عميق نضيف الماء والسكر نذوب السكر في الماء ثم نضيف عصير الليمون وشرائح الليمون ونحرك كل المكونات مع بعضها ونرفع الإناء على النار ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق ثم نرفعه ونتركه جانباً.

طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند

في البداية نحضر الخلاط الكهربائي نضع بداخله البيض والفانيليا والسكر والزبادي والحليب ونخفق كل المكونات مع بعضها بتشغيل الخلاط الكهربائي ثم نترك الخليط جانباً بعد ذلك نحضر إناء عميق نضيف فيه السميد الناعم وجوز الهند والبيكنج بودر ونقلب كل المكونات مع بعضها ثم نضيف إليهم الخليط الموجود في الخلاط الكهربائي ونخفق المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتي تتداخل فيما بينها دون المبالغة في الخفق بعد ذلك نحضر صينية فرن مقاس 30 في 40 وندهن الصينية ثم نضيف بداخلها خليط البسبوسة ونفرده داخل الصينية بشكل متساوي ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها وفور خروجها من الفرن نصب الشربات عليها بعد ذلك نزين الوجه بجوز الهند ونتركها تبرد بعد ذلك تقطع وتقدم.