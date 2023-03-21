انت الان تتابع خبر لم يخبرك بها أحد .. طريقة عبقرية لاسترداد الفيزا أو البطاقة عند سحبها داخل ماكينة الصراف الآلي ATM .. بالخطوات! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في الأيام القليلة الماضية، ومع الزيادة الكبيرة للسحب من قبل للعاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبةعيدالفطر، وكذلك وجود حالة من الزحام على جميع البنوك.

فقد شهدت أغلب ماكينات الصراف الآلي ATM حالة شديدة من الزحام،الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاكل بغالبية ماكينات الصراف الآلي ، ومنها سحب الماكينة للفيزا الخاصة بك أو البطاقات الائتمانية المختلفة وهي التي يحصل عبرها المواطن على المرتب أو رصيده في البنك.

طريقة التعامل مع سحب بطاقة ATM داخل ماكينة الصراف الآلي:

كشف الخبير المصرفي محمد عيد، انه في حالة سحب الفيزا داخل ماكينة الصراف الآلي، يجب التواصل فورا مع خدمة عملاء البنك التابع له العميل، حيث أنه من خلال خدمة العملاء، يتم إيقاف البطاقة الائتمانية أو الفيزا مؤقتا، كي يتم الحفاظ بالكامل على الرصيد المالي للعميل وسرية البيانات،ثم بعدها:

– يتم التوجه لأحد فروع البنك الخاصة بك وتقديم طلب استبدال فيزا من أجل استخراج بديل للفيزا التي سحبت، ويتم تقديم هذا الطلب للبنك، عندها يستطيع العميل أن يحصل على فيزا جديدة بعد مرور 5 أيام عمل فقط،حيث يتم استلام الفيزا الجديدة من خلال شركة الشحن، وتصل للعميل خلال أسبوعين من سحب الفيزا أو البطاقة الائتمانية داخل الماكينة.

رسوم استرداد الفيزا

بينما يتطلب استرداد الفيزا رسوم، وهذا في حالة سحبها من ماكينة الصراف الآلي ATM، حيث أن الرسوم تختلف باختلاف نوعية الفيزا المسحوبة، سواء كانت بطاقات خصم مباشر أو مثلا بطاقات ائتمانية، وتختلف أيضا من بنك إلى آخر ،حيث يؤدي سحب الماكينة للبطاقة إلى حدوث مشكلة كبيرة للعميل تجعله غير قادر تماما على استرداد الفيزا، وبالتالي لا يمكنك سحب المال الذي تحتاجه،لذلك يتم اتباع الخطوات السابقة بسرعه من أجل التفعيل والعمل مرة أخرى.