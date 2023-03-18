انت الان تتابع خبر استعدي لرمضان.. وتعرفي على أسرع طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر واسرار تخزينه لمدة طويلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان البرتقال من الفواكه التي لها دور هام في حماية الجسم من الامراض الشائعة وكذلك الخطيرة، حيث أنه يحافظ على صحة الجسم والبشرة ويحرص جميع الاشخاص على تناوله خصوصا في افطار رمضان

وما يميزه ايضا هو انه من الفواكه الصحية لمرضى السكر لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويساهم في تقوية جهاز المناعة.

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ويعد العصير بشكل عام من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان لذلك سوف نتعرف الآن على مكونات عمل عصير البرتقال بالجزر وطريقة تحضيره ببساطة.

مكونات عمل عصير البرتقال بالجزر يتكون عصير البرتقال بالجزر من مكونات بسيطة جدا وغير مكلفة فهو لا يحتاج الى العديد من المكونات فهيا بنا نتعرف عليها سويا وهى كما يلي:

ـ نصف كيلو من الجزر.

ـ حبة من الليمون معصورة.

ـ لتر من عصير البرتقال.

ـ نصف كيلو من السكر.

مكونات عمل عصير البرتقال بالجزر طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر سهلة وسريعة ولا تأخذ من حضرتك وقت طويل في عملها وهي كالتالي:

ـ قومي بإحضار وعاء مناسب واغسلي به الجزر جيدا ثم قطعيه الى حلقات وضعيه في حلة مناسبة ونضيف عليه لتر من الماء ونضعها على النار عشان يتسلق.

ـ ثم نعصر البرتقال بواسطة العصارة اليدوية بدون إضافة ماء إليه حتى نكمل لتر ثم نضعه في حلة ونضيف عليه نصف كيلو السكر ونقلبهم كويس ثم نضعهم على النار.

ـ بعد سلق الجزر نتركه حتى يبرد قليلا ثم نقوم بخلطه في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعم.

ـ نسكب الجزر المخلوط بعد ما البرتقال يبدأ يسخن ونقلبهم مع بعض كويس ونتركهم على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

ـ نتابعهم على النار وكل ما يظهر ريم على الوجه نتخلص منه وبعد ما العصير يتجانس ويتركز نضيف عليه عصير الليمونة.

ـ ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ونعبيه في زجاجات نظيفة ونضعه في الثلاجة، وعند التقديم نضع القليل منه في الكوب ونكمل باقي الكوب ماء مثلج مع اضافة سكر حسب الحاجة وبألف صحة وهنا.

كيفية تخزين البرتقال والجزر لعمل العصير في رمضان يبحث الكثير من الناس عن طرق تخزين البرتقال والجزر لشهر رمضان لكي يسهل علينا عمله واليكم المكونات والطريقة:

المكونات:

ـ كيلو ونصف من الجزر مقطع حلقات.

ـ لتر ونصف من الماء.

ـ 3 كيلو من البرتقال مقطع حلقات.

ـ كيلو من السكر.

الطريقة ـ نحضر حلة ونضع بها حلقات الجزر والسكر والماء ونضعها على النار ونتركه حتى يتسلق كويس ويكون متماسك.

ـ بعد ما يتسلق نتركه حتى يبرد ثم نضعه في اكياس ثلاجة ونقفلها كويس ثم نحضر الاطباق الفل ونضع بها كيس من الجزر المسلوق وكيس به ماء السلق.

ـ ونضع بجواره حلقات من البرتقال ونلفها بستريتش وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها ونحتفظ بها داخل الفريزرلوقت استخدامها.