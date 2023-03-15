انت الان تتابع خبر رابط التسجيل في المنحة القطرية 100 دولار .. هل تم تفعيله؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رابط التسجيل في المنحة القطرية 100 دولار في غزة ومعايير صرف منحة قطر شهر 3 مارس 2023 الدفعة رقم 46 إذ أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة المعايير الخاصة بعملية الصرف بعد انتشار أنباء عن فتح الرابط للتسجيل.

ونفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكلحوت فتح رابط التسجيل في المنحة القطرية 100 دولار، داعية المواطنين لمتابعة آخر أخبار منحة قطر وأي مستجدات للوزارة لمتابعة صفحة الوزارة على موقع فيسبوك.

رابط فحص المنحة القطرية شهر 3 : اضغط هنا

وحول معايير المنحة القطرية لشهر 3 مارس 2023، أكدت أن المعايير تشتمل على عدة شروط للمستفيدين من عملية الصرف، مؤكدة توقيف الصرف للمسافرين ومن يمتلك تصريح عمل في الداخل المحتل، ومن ليس لديه رقم جوال.

وحسب الكحلوت، فقد جاءت معايير صرف المنحة القطرية لشهر مارس، كما يلي:

- من استلم أقل من 36 مرة ولا يستلم شؤون اجتماعية، حيث تم استلام من كشف الشؤون الاجتماعية مدقق وفعال على أن يكون معتمد مسبقا على ملف المنحة القطرية وفق التالي:

1 - كل من استلم المنحة القطرية أقل من 8 مرات

2 - كل من استلم المنحة القطرية 8 مرات ولديه أفرد 6 أعزب فما فوق

3 - تم إيقاف المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم

4 - تم إيقاف من لم لديه رقم جوال لحين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد

5 - تم إيقاف من يمتلك تصريح عمل في إسرائيل وحالته فعال

6 - نفت وجود رابط لتسجيل أسماء جديدة