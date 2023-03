انت الان تتابع خبر بالفيديو: مغني راب يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال حفل غنائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقي مغني راب شهير حتفه، على المسرح مباشرة أمام أعين جمهوره خلال حفل أحياه في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي المغني أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان "ألترا ميوزك" في جنوب أفريقيا.

وأعلن عن وفاة المغني البالغ من العمر 28 عاما أمام بعد نقله إلى المستشفى، وتقول بعض التقارير إنه أصيب بنوبة قلبية.

وحققت أغاني الفنان "كوستاتيتش" الصاعد، مشاهدات كبيرة بلغت نحو 45 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

