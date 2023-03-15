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رياض - احمد صلاح - رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 مارس 2023 بعد أن أعلنت اللجنة في غزة عن الموعد الرسمي لصرف منحة قطر والتي ستبدأ خلال الساعات القادمة للأسر الفقيرة والمتعففة بالقطاع قبيل شهر رمضان المبارك.

وستقوم وزارة التنمية ووزارة الاتصالات بغزة بتفعيل رابط فحص ال 100 دولار المنحة القطرية شهر 3 خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الاستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة قطر للأسر المتعففة والفقيرة بقطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 : اضغط هنا

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، أي كما كانت تصرف كل شهر دون الإعلان عن أسماء جديدة.

وبين السفير العمادي أن عملية توزيع المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 آذار / مارس ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 : اضغط هنا

وكان سكان قطاع غزة ينتظرون موعد صرف المنحة القطرية للاستعلام عن أسماء المستفيدين وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يأتي نهاية الأسبوع القادم مع توقعات المواطنين والأهالي بصرفها قبيل الشهر الفضيل.

وسيتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر 3 الجاري 2023 من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة خلال ساعات قليلة من أجل استعلام المواطنين عن أسماء المستفيدين من منحة قطر الحالية.