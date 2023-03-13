تبييض من اول مره .. خلطة الشبه لتبييض وتقشير الوجه واليدين والركب والاكواع والمناطق الداكنه بالجسم من اول استعمال ولن تصدقي سحر مفعوله

انت الان تتابع خبرتبييض من اول مره .. خلطة الشبه لتبييض وتقشير الوجه واليدين والركب والاكواع والمناطق الداكنه بالجسم من اول استعمال ولن تصدقي سحر مفعوله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الأمر الذي يعلمه الجميع ان للشب فوائد عظيمو للتبييض وازالو الرؤوس السوداء والتجاعيد حيث انه من المكونات التي ترغب العديد من الفتيات بالحصول عليه للتمتع بشرة نضرة ونقية.

الشب مركب كيميائي مكون من أملاحين ، كبريتات البوتاسيوم وهيدرات الألومنيوم ، ولذلك يستخدم في تحضير اغلب التركيبات التجميلية والعلاجية.

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حيث يأتي الشب بأشكال عديدة ، رطبًا وصلبًا ، على شكل أقراص ، ويعد من أفضلها ، خاصة لونه الأبيض. فيما يلي سوف نتعرف على فوائد الشبة للتبييض وأهم الوصفات التي يتم استخدامها فيها.

خلطة الشبه لتبييض البشرة واليدين

تعمل الشبه على التخلص من بقع البشرة الداكنه وتفتيح البشرة لعشر درجات افتح اليك خطوات عمل خلطة الشبه لتفتيح البشرة لانها اثبتت فعاليته في تفتيح البشرة

مكونات خلطة الشبه لتبييض البشرة :

ملعقة من الشبه المطحونه كبيره

ملعقة من النشا

نصف ليمونه

ملعقة من الجلسرين

قومي بمزج جميع المكونات السابقه سويا حتى تحصلي على قوام متماسك وللحصول على افضل النتائج يستخدم يوميا

خلطة الشبه لتبييض المناطق الحساسه

يمكنك استخدام الشبه بعد ازالة الشعر الزائد لتعمل على تهدئة المنطقه وتعمل على التخلص من الحبوب التي تظهر بعد الازالة وهذا لترطيبها الفعال على الجلد اتبعي الخطوات للحصول عليه كما يعمل الشبه كمرطب طبيعي للمناطق الحساسة تحث على تفتيح هذه المناطق كما ان وضع خليط الشبه بعد ازالة الشعر يحد من نمو الشعر مره اخرى .

مكونات خلطة الشبه لتبيبض المناطق الحساسه:

كمية من مسحوق الشبه مناسبه

اربع ملاعق جليسرين

اربع ملاعق زيت زيتون

ثلاث ملاعق ماء ورد مع كريم ترطيب الذي يوجد لديك

قومي بمزج جميع المكونات سويا ثم ضعيها على المنطقه المراد تبييضها ثم قومي بشطفها وستلاحظي الفرق

خلطة الشبه لتبيبض الابط

تعمل الشبه على التخلص من رائحة العرق وهذا لفعاليتها القاتله للبكتيريا كما تعمل على تفتيح وتبييض الابطين مع استمرارية الاستخدام اليومي اليكي طريقة عمل الخليط ، الشبه اشتهرت اخيرا على ازالة رائحة العرق من تحت الابطين وهذا بوضع هذا الخليط عليها بعد كل استحمام

ملعقة من مسحوق الشبه

ربع ملعقة من الكركم

ملعقة من البيكربونات الصوديوم

ثلاث ملاعق ماء الورد

قومي بمزج جميع المكونات سويا ثم قومي بدهن الابط وتركه مدة ١٥ دقيقه ثم يغسل وتكرر ثلاث مرات اسبوعيا وهذا للحصول عل تفتيح سريع

خلطة الشبه لتبييض الركب والاكواع

تعتبر الركب والكوع من اكثر الاماكن احراجا لدي كل انثى وفتاه وكل واحده منهم تحب ان تظل بشرتها بيضاء ووغير داكنه في هذه الاماكن التي تظهر عند لبس الملابس القصيرة ا و الكت منها كما ان هناك غير محجبات يفضلن ظهورهن باافضل مظهر وبياض ناصع وغير داكن كما هو موضح هنا لدى البعض والاماكن هذه

مكونات الخليط :

ملعقة من الشبه المطحونه

ثلاث ملاعق من الليمون

ملعقتين من الخل

تخلط جميع المكونات سويا ثم قومي بدهن المكونات على المنطقة المراد تفتيحها مدة خمسة عشر دقائق وتكرر مرتان اسبوعيا لتحصلي على نتائج مطلوبه.

الضرر الحقيقي هو حرارة الصيف أو حرارة الهواء ، فهي تتسبب في جفاف الجلد وتغميقه من الشمس والحرارة ، وهذا بعد وضع واقي الشمس ، نعتقد أنه يعمل كغطاء للبشرة ، ولكن ما هو ساخن الطقس ، لا يساعد سواد البشرة على حماية البشرة ، لذلك نستخدم العلاجات الشعبية التالية لترطيب البشرة. يشد الجلد المترهل ويزيل الجلد الميت، وهذه هي خلطة الشبه اعلاه لتبيبض