انت الان تتابع خبر بتفاحة واحدة .. اعملي كيكة التفاح اللذيذة والمفيدة بمكونات من المنزل وبخطوات سهلة وسريعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتمد هذه الوصفة على مكونات الكيك المعروفة ولكن بدون حليب، وتعتمد على الزبادي بدلاً منه والتي تجعل الكيك هش جداَ من الداخل بالإضافة إلى طبقة خارجية مقرمشة تشبه الكراميل لإعتمدها على السكر مع القرفة والدقيق والزبدة، يمكنك إستبدال السكر البني بالسكر الأبيض مع اضافة العسل الأسود أو دبس الرمان، للحصول على كيك مقرمش من الخارج برائحة القرفة المميزة وكيكة هشة بطعم التفاح.

*تتكون الوصفة من العناصر التالية:

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ـ 2 بيضة.

ـ نصف كوب زبادى 125 جرام.

ـ نصف كوب زيت 108 جرام.

ـ كوب الا ربع سكر أبيض 150 جرام.

ـ ربع كوب سكر بني 50 جرام.

ـ فانيليا.

ـ 2 كوب الا ربع دقيق 220 جرام.

ـ 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ـ نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ـ 1 ملعقة كبيرة قرفة.

ـ نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ـ بشرة جوزة الطيب.

ـ ثمرة تفاحة واحدة تكافئ كوب ونصف من قطع التفاح.

*تتكون طبقة الكراميل من العناصر التالية:

ـ كوب الا ثلث سكر بني 135 جرام.

ـ كوب دقيق 125 جرام.

ـ ملعقة صغيرة قرفة.

ـ 8 ملاعق كبيرة زبدة 125 جرام.

*طريقة عمل كيكة التفاح اللذيذة:

ـ يتم تقطيع ثمرة التفاح بدون إذابة القشرة إلى مكعبات صغيرة تعادل كوب ونصف وتترك جانبا، داخل وعاء عميق لتحضير الكيك يتم وضع كافة المكونات السائلة من البيض، الزبادي والزيت ويتم الخلط جيدا بين المكونات الثلاثة بواسطة مضرب يدوي ثم إضافة الفانيليا والخلط مرة اخرى، يتم إضافة السكر الأبيض والسكر البني ويمكنك استبدال السكر البني بالسكر الابيض المخلوط بالعسل الاسود او دبس الرمان حتى الحصول على نفس لون السكر البني في حالة عدم توافره ثم يتم الخلط مرة أخرى حتى ذوبان السكر تماما.

ـ يتم إضافة إضافة المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ويتم الخلط جيدا، ثم يتم إضافة القرفة المكون الأساسي مع التفاح في وصفة اليوم مع الجنزبيل البودر بالكمية المذكورة بالإضافة إلى القليل من جوزة الطيب، يتم الخلط جيدا بين كافة المكونات ثم إضافة قطع التفاح مع مراعاة أن هذا الكيك أكثر سمكاً من الكيك المعتاد، داخل الوعاء الخاص بالخبز يتم إضافة القليل من الزيت بالإضافة إلى ورقة الخبز أو ما يسمى بورقة الزبدة ثم يتم توزيع الخليط بالتساوي.

ـ يتم تحضير طبقة الكراميل داخل وعاء عميق عن طريق إضافة السكر البني مع القرفة والدقيق ثم الدمج جيدا بين كافة المكونات الجافة بالكميات التي سبق ذكرها ثم يتم إضافة الزبدة بدرجة حرارة الغرفة و الدمج باليدين حتى تتحول الى عجين يشبه الكوكيز، يتم توزيعها أعلى الكيك داخل الوعاء الخاص بالخبز، ثم توضع داخل فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية الرف الاوسط حتى الحصول على لون ذهبي تستغرق وقت يتراوح بين 35 دقيقة إلى 45 دقيقة لتصبح جاهزة للتقديم.