انت الان تتابع خبر بكوب واحد من السميد.. اصنعي أكثر من 30 قطعة من كرات السميد الاقتصادية في المنزل بطعم لا يقاوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر كرات السميد الاقتصادية من الحلويات السهلة والسريعة التي تحضر ببعض المكونات البسيطة، وتتميز بطعم لذيذ وشكل رائع، ويمكنك عملها وتقديمها في المناسبات لضيوفك فهي تتميز بشكل فاخر يشبه الحلوى الجاهزة التي نشتريها بأسعار مكلفة.

وتعتبر بديل للحلويات التي يقبل الأطفال على شرائها بكثرة، كما تتميز حلوى السميد بمكوناتها المغذية ذات القيمة الغذائية العالية لاحتوائها على الحليب، وجوز الهند، والشوكولاتة، والسميد، وكلها مكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

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وسوف نقدم لكم من خلال الآتي، خطوات عمل كرات السميد الاقتصادية بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات غير مكلفة.

*مكونات كرات السميد الاقتصادية:

ـ 6 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ـ 2 كوب من الماء.

ـ ربع كوب من الكاكاو غير المحلي.

ـ نصف كوب من السكر.

ـ كوب من السميد.

ـ كوب من جوز الهند.

ـ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

*للتغليف:

ـ 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

ـ 200 جرام من الشكولاته البيضاء.

ـ 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

*طريقة التحضير:

ـ في إناء عميق ضعي 6 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وكوبين من الماء ( يمكنك استبدال الماء والحليب البودرة بكوبين من الحليب السائل) ثم أضيفي ربع كوب من الكاكاو الخام.

ـ ثم أضيفي نصف كوب من السكر، وقلبي بالمضرب اليدوي جيداً حتى تمتزج المكونات.

ـ قومي برفع الخليط علي النار حتي يسخن ويتصاعد منه البخار ثم أضيفي كوب من السميد الخشن وقلبي بشكل مستمر حتي يتحول الخليط إلي قوام ثقيل.

ـ ثم أضيفي كوب من جوز الهند، وقلبي حتي يتحول الخليط إلي عجينة قابلة للتشكيل.

ـ أطفئ النار ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا مع التقليب.

*طريقة التشكيل:

ـ نترك العجينة حتي تبرد قليلاً ثم نشكلها إلى كرات بحجم متوسط.

ـ نذوب 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت.

ـ ثم نذوب 200 جرام من الشوكولاتة البيضاء على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت.

ـ قومي بوضع نصف عدد الكرات في الشوكولاتة الداكنة، وضعي باقي الكرات في الشوكولاتة البيضاء.

ـ ضعي الكرات في صينية ثم زينيها بخطوط من الشوكولاتة أو بجوز الهند أوالمكسرات على حسب الذوق.

ـ ندخل الكرات في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك الشوكولاتة، وتصبح جاهزة للتقديم بألف صحة وعافية.

كرات السميد المخبوزة

*المكونات:

ـ كوب سميد ناعم.

ـ كوب دقيق.

ـ بيضة.

ـ نصف كوب من الزبادي (110 جرام).

ـ نصف كوب من الزيت أو السمن.

ـ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ـ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

*طريقة التحضير:

ـ في إناء عميق نضع البيضة بحرارة الغرفة، ونصف كوب من الزبادي بحرارة الغرفة، ونصف كوب من الزيت أو السمن.

ـ نقلب المكونات السائلة مع بعضها جيداً ثم نضيف كوب من الدقيق، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وكوب من السميد الناعم.

ـ نعجن المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية، ثم نشكلها لكرات ونضعها في صينية مدهونة بالزيت أو السمن.

ـ ثم تخبز في فرن ساخن على درجة 180 مئوية في الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.

ـ نخرجها من الفرن ثم تسقى بالشربات البارد وهى ساخنة، وتزين بجوز الهند.

ـ نترك حلوى السميد حتى تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية مع كوب الشاي.