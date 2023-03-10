انت الان تتابع خبر بكوب حليب.. اعملي كيكة النوتيلا الشهية في البيت بمذاق رائع لكي ولأولادك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا شك أن كيكة النوتيلا تعتبر من الحلويات الشهية التي يقبل عليها ويعشقها الكثير من الصغار والكبار بجانب كوب من الحليب او الشاي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل حيث نقوم بخفق جميع المكونات وسكبها في الصينية وإدخالها الفرن.

كما أنها مغذية جدا للأطفال حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ايضا تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والدقيق والزيت ومكونات آخرى مع تزيينها بالنوتيلا.

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كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال الآتي سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة النوتيلا اللذيذة في المنزل.

*مقادير عمل كيكة النوتيلا:

ـ ٢ كوب من الدقيق.

ـ ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ـ كوب من الحليب السائل.

ـ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ـ نصف كوب من الزيت.

ـ ٣ حبات من البيض.

ـ كوب من السكر.

*خطوات الإعداد والتحضير:

ـ نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط أبيض كريمي.

ـ بعد ذلك الزيت مع الخفق ثم الحليب حتى يمتزج الخليط بشكل جيد.

ـ ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر مع إضافتها على الخليط بشكل تدريجي حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

ـ بعد ذلك نحضر الصينية وندهنها بالسمن ثم نرشها بالقليل من الدقيق، بعد ذلك نسكب الخليط بالصينية.

ـ ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

ـ بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقطع ونزينها بالنوتيلا وتصبح جاهزة للتقديم.

ـ وهنا نكون قد قدمنا أحلى كيكة بالنوتيلا بطعم لذيذ وشهي لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.