انت الان تتابع خبر نصائح رائعة ومبهرة لجعل رائحة عطرك تدوم وتفوح لفترة طويلة .. لن تصدق النتيجة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك ان تجعل رائحة العطر تدوم فترة طويلة حيث سنعرض لكم اليوم افضل طريقة

صحيحة لأجل شراء عطر مناسب لنوع بشرتك ، وما تحتاجه لتعرف العطر وكيفية جعله يدوم هو هذه الطرق التي سنذكرها لكم بالتفصيل

1. رطب بشرتك

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ان ترطيب بشرتك يعتبر احد أهم الخطوات لإصلاح رائحة عطرك بشكل أفضل. رش العطر مباشرة بعد الاستحمام يساعد الجلد على امتصاص العطر بسهولة أكبر ، مما يجعل العطر يدوم لفترة أطول.

2. ضع القليل من الزيت على الجسم

تساعد زيوت الجسم على بقاء عطرك لفترة أطول بفضل الجسيمات الشحمية النشطة في الزيت. لذلك ، كما هو الحال مع لوشن الجسم ، تقوم فقط بتدليك الزيت في المكان الذي تريده ، ثم رشه على عطرك المفضل.

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3. استخدم الفازلين

فقط ضعي كمية قليلة من الفازلين على المناطق التي تحتاجين إلى الرائحة ، واتركيها تتغلغل في الجلد بالكامل لتعطر نفسك.

4. رش البخور على أجزاء مهمة من الجسم

شم ما يسمى بالمناطق “الدافئة” ، مثل الرقبة أو خلف الأذنين أو الكتفين أو داخل المرفقين. تساعد هذه المناطق على توزيع العطر في جميع أنحاء الجسم.

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5. تجنب فرك الرسغين ببعضهما البعض

هناك اعتقاد شائع بعد وضع العطر هو فرك معصميك. لكن! هذه الفكرة خاطئة ، لأن ذلك يساعد على تبخير رائحة العطر بشكل أسرع. لذا تجنب فرك معصميك بعد وضع عطرك.

6. عطور مشطك

رش القليل من العطر على مشطك لتجعل رائحتك جيدة. يمكنك أيضًا رش العطر على الوشاح ، وسوف تستمتع بالتأكيد برائحة العطر التي تدوم طويلاً.

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7. اختر عطرك حسب نوع بشرتك

قد يكون سبب استمرار عطرك لفترة طويلة علاقة بنوع بشرتك. من المرجح أن تحتفظ بعض أنواع البشرة بالعطور ، بينما يكون البعض الآخر أكثر عرضة لتبددها بسرعة. على عكس البشرة الدهنية ، لا يمكن للبشرة الجافة أن تقاوم استمرار العطور. لذلك ، ضعي القليل من زيت الجسم الخالي من العطور على بشرتك الجافة ، ثم دلل نفسك بعطر تنبعث منه رائحة منعشة. بعد قراءة هذا المقال ، نوصيك بمعرفة أحدث العطور النسائية في عام 2023.