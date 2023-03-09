انت الان تتابع خبر طريقة تحضير احلا المعجنات للسمبوسة في المنزل بمكونات غير مكلفة وبأسرار المطاعم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - السمبوسة تعتبر احد المقبلات الشهية الشهيرة التي يعشق تناولها الجميع، حيث انها تتميز بتعدد حشواتها ويمكن تحضيرها بالخضار أو اللحم المفروم أو الجبن أو الفراخ كما بالإمكان اعدادها بحشوات حلوة مثل الشيكولاتة، والعجوة التمر.

حيث انها تقدم كطبق جانبي في العزائم والمناسبات في شهر رمضان، وتتميز السمبوسة أيضا بأنها سهلة التحضير ويمكن إعداد السمبوسك في المنزل بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة لدى كل بيت.

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مكونات عجينة السمبوسك

2 كوب دقيق الأبيض.

نصف كوب من زيت ذرة.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك

في وعاء عميق نقوم بوضع الماء، وبعد ذلك نضيف إليه معلقتين من الزيت النباتي، ثم نضيف الملح أيضا، ثم بعد ذلك نضع الوعاء على النار حتى يصل إلى درجة غليان.

نضيف الدقيق إلى الخليط السابق، ونرفعه من على النار ونقوم بتحريك المكونات باستخدام المعلقة بطريقة جيدة حتى تمام التماسك، بعد ذلك نترك الخليط حتى يبرد تماما بشكل كامل وبعد ذلك نقوم بفرك الخليط باستخدام اليدين حتى نحصل

على عجينة ونتركها فترة لمدة عشر دقائق ترتاح.

بعد ذلك نقوم برش سطح رخامي بالدقيق ونفرد عليه العجينة، باستخدامه عصا الفرد أو الشوبك باستمرار حتى نحصل على عجينة رقيقة جدا نسمك أقل من نص سم .

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين بالطول بعرض 5سم وطول 25 سم.

عمل الحشوات الخاصة بالسمبوسك

اللحم المعد سابقا المعصج بالطريقة التقلديه.

حشو الجبن بخلط مقدار من الجبن القريش مع البقدونس المفروم وأضافة شرائح من الزيتون إليهم لتعزيز النكهة.

عمل خضار مشكل من البسلة والجزر والبصل المطهي عالبخار وتحميره فالزبدة قبل الحشو.

كما يمكن حشوه بقطع من صدور الدجاج المشوحة على النار لإتمام النضج وأضافة الملح والفلفل والزعتر الجاف.

طريقة لف السمبوسة عن طريق مسك كل قطعة ونقوم بطي حرفيها على الآخر ووضع معلقة من الحشو بها، ثم نلفها بشكل مثلث وإغلاق طرف العجين بالماء والدقيق.

تكرر نفس الخطوات باختلاف الحشوات حسب الرغبة حتى الانتهاء من باقي الكمية.

تحمر في زيت دافئ وغزير وتقلب على جميع الجهات حتى تحمر وتأخذ لون ذهبي جميل، يمتاز السمبوسك بأنه مقرمش من الخارج والداخل وطعمه لذيذ.