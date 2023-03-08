انت الان تتابع خبر فطائر الطاسة القطنية الهشة أفضل وأسرع طريقة لتحضير فطائر بدون فرن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد فطائر الطاسة من أكثر أنواع الفطائر شهرة فهي ذات مذاق لذيذ وأهم مافيها هو سرعة تحضيرها بحشوات مختلفة ونكهات متميزة واليوم سنقدم لكم كل تفاصيل نجاحها بمقادير غير مكلفة على الطاسة بدون فرن وتعب ، تابعوا معنا الآتي للتعرف على مكونات الوصفة وطريقة التحضير .

مقادير عجينة فطائر الطاسة :-

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.١ علبة من الزبادي.

.٢ كأس من المياه الدافئة.

.٣ ربع كأس من الزيت.

.٤ ملعقة من الخميرة الفورية.

.٥ ملعقة من السكر.

.٦ ملعقة من البيكنج بودر.

.٧ ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

.٨ ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

.٩ ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير حشو الفطائر

.١ ربع كيلو من الجبنة الفيتا.

.٣ ¼ كأس من الجبن الكريمي.

.٤ ½ كأس من البقدونس.

.٥ ½ كأس من الفلفل الألوان.

خطوات تحضير فطائر الطاسة

يمكن بكل سهولة تحضير فطائر الطاسة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

.١ يتم الحصول على إناء كبير ويتم إضافة فيه جميع المكونات الجافة وهي كلًا من الخميرة والملح والدقيق والسكر واللبن البودرة مع البيكنج بودر ويتم الخلط جيدًا مع التقليب جيدًا.

.٢ القيام بإضافة الزيت مع الزبادي إلى الخليط ثم يتم إضافة المياه الدافئة بشكل تدريجي لحين أن يتشكل لديكم عجينة لينة.

.٣ بعد ذلك يتم عجن كافة المكونات لحين أن تحصلون على أفضل النتائج.

.٤ يتم ترك العجينة لحين أن تختمر لمدة ساعة.

.٥ الحصول على إناء متوسط الحجم من أجل تحضير الحشو وبعد ذلك يتم إضافة فيه كلًا من الجبن والبقدونس والفلفل ويتم الخلط.

.٦ بعد أن تختمر العجينة يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم ثم يتم حشو القطع بالجبن.

.٧ يتم تركها لمدة ربع ساعة ثم يتم الفرد وبعد ذلك يتم تسويتها على المقلاة.

.٨ يتم الانتظار لحين أن تنضج بشكل نهائي ثم تقدم في وجبة الإفطار وبالهناء عليكم جميعًا.

طريقة تحضير فطائر الزعتر الأخضر

يمكن بكل سهولة تحضير فطائر الزعتر الأخضر بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق فلديها مذاق شهي للغاية وفيما يلي مقادير تحضير فطائر الزعتر الأخضر:

.١ ثلاث كؤوس من الدقيق.

.٢ رشة من الملح.

.٣ فنجان من زيت الزيتون.

مقادير الحشوة

.١ ثلاث أكواب من الزعتر الأخضر ويتم غسله جيدًا.

.٢ بصلة حجمها متوسط ويتم فرمها فرم ناعم.

.٣ ملعقة من السماق.

.٤ ملعقة من الفلفل الأسود.

.٦ أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

.٧ ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير فطائر الزعتر الأخضر

تعتبر الفطائر بالزعتر من أفضل أنواع الفطائر ولديها نكهة رائعة للغاية فترغب الكثير من الأمهات في أن تقدم وصفات جديدة لأفراد أسرتها وفطائر الزعتر من تلك الوصفات حيث يمكن بكل سهولة تحضير الفطائر بالزعتر من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك الخطوات:

.١ أولًا لابد أن يتم تسخين الفرن قبل التسوية.

.٢ بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق وكمية الملح ويتم وضع المياه كمية تلو الأخرى مع الاستمرار في العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة.

.٣ بعد ذلك يتم الحصول على وعاء ويتم دهنه بكمية من الزيت ثم يتم وضع العجينة ويتم تغطيتها بقطعة من القماش ثم يتم تركها لحين أن ترتاح.