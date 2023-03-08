انت الان تتابع خبر ملعقة جهنمية لغسل الملابس الملونة وتنظيفها من بقع الكلور نهائياً مهما كانت البقعة .. لن تخطر على بالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الكلور يعد من المواد متعددة الإستخدامات فتقوم السيدات باستعماله فى الأغراض المنزلية فيدخل الكلور فى خلطة مع بعض المواد وذلك لاجل تنظيف الحوائط والجدران وتنظيف سيراميك وحنفيات الحمام والمطبخ.

فالكلور يتميز بفوائد عددية فهو يعمل على التخلص من الميكروبات والفيروسات المتواجدة فى الحمام ويجعله نظيفا ولامعا، ويدخل أيضا فى تنظيف السجاد.

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كما ان السيدات تستخدمه في غسيل الملابس لاجل تنظيف وإزالة البقع الصعبة من القماش وإزالة الروائح الكريهة فيجب الحرص بشدة عند إستخدام الكلور لغسل الملابس لأنه يستخدم فى غسل الملابس البيضاء فقط.

فإذا سقطت نقطة واحدة من الكلور على الملابس الملونة فتسبب الإزعاج للسيدات لأن بقع الكلور من الصعب جدا إزالتها فتقوم بالتخلص من هذه الملابس وهذا يكلفها الكثير من الأموال.

فمن الممكن أن تبتكر أفكار لحل هذه المشكلة عن طريق رش قطرات متفرقة من الكلور على قطعة القماش فهى أصبحت موضة، ومن الممكن الرسم أو التطريز على هذه البقعة.

ومن ثم يتم إرتدائها مرة ثانية فعند إستخدام الكلور يجب تخفيفه بالماء، ولابد أن يكون الماء ساخن حتى يتم تنظيف الملابس البيضاء.

وسوف نقدم إليكي فى هذا المقال كيفية إزالة بقع الكلور من على الملابس، ويوجد بعض السيدات تقوم بالإستغناء عن هذه الملابس ومنهم من يقومون بتنظيفها فى المغسلة وهذا يكلفها الكثير.

وغير هذا ممكن أن يسبب فى نقل الأمراض لأن يتم تنظيف الملابس مع ملابس أشخاص أخرى وهذا غير صحي على صحة الإنسان لذلك نقدم خلطة مكونة من بعض المواد الطبيعية التى تساعد فى إزالة بقع الكلور والمكونة من الملح والخل الأبيض وملح ليمون والبيكنج صودا وبيكربونات الصوديوم فيتم خلط هذه المواد في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبدون تكاليف، ونحصل على نتيجة أفضل بطريقة آمنه.

يستطيع الكلور الأبيض إزالة جميع الأوساخ والبقع الصعبه التى تتواجد على الأسطح والملابس، فهو من اقوى المنظفات المنزلية الجاهزه التى يمكن استخدامها كمنظف فعال لتنظيف وتطهير الأماكن المتسخة، فمن الممكن إصابة الملابس الملونة ببقع الكلور البيضاء هذه البقعة لا يمكن إزالتها بالطريقة المعتادة أو المنظفات المعتاد التنظيف بها لأنها من اصعب انواع البقع التى تصيب الملابس الملونة فمن السهل استخدام هذه الطريقة الطبيعية التى تعمل على إزالة هذه البقعة الصعبه وترك الملابس نظيفه جدا خالية من أي بقع متناثرة .

مكونات طريقة عمل خلطة إزالة الكلور من الملابس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ملح ليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

طريقة عمل خلطة لإزالة بقع الكلور من الملابس