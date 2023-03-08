انت الان تتابع خبر طريقة سحرية فعالة لتبييض وتنظيف الملابس البيضاء وازالة البقع من اول غسلة بدون كلور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبذل ربات المنازل الكثير من الوقت والجهد في تنظيف الملابس البيضاء فهي سريعة الاتساخ وإزالة البقع عنها مهمة في غاية الصعوبة لذا أتينا لكن اليوم سيداتي بأفضل النصائح التي ستساعدكم على تنظيف الغسيل بدون تعب، فتابعوا معنا .

هناك خطوات لغسل الملابس البيضاء وهي كالأتي :-

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نقع قبل الغسيل

عملية نقع الكتان الأبيض قبل الغسيل مهمة جدًا للتخلص من البقع والأشياء التي كانت تستخدم في نقع الكتان الأبيض وتتم كالتالي:

مسحوق الغسيل: حيث يتم ملء الحوض بالماء وإضافة ربع كوب من مسحوق الغسيل ونقع الملابس البيضاء بالكامل في مخرج الخلط لمدة ساعتين، ويمكن استخدامه لغسل الأطباق السائلة ، ويمكن أيضًا استخدام الشامبو، ولكن مع الحرص يجب استخدام الشامبو الخالي من المعطرات ، مع العلم أن هناك أنواعًا من الشامبو يمكن أن تسبب ظهور البقع على الملابس.

صودا الخبز: تعمل صودا الخبز أو صودا الخبز على إزالة الروائح العالقة في الملابس ، حيث تعمل على غسيل الملابس، ومن المهم أيضًا أنها تقلل من عسر الماء، لذلك لن تتعرض الملابس لمياه شديدة الملوحة ولن تودع مواد معدنية ، لكن لطرق الاستخدام أضف 4 ليترات من الماء الدافئ إلى كوب من صودا الخبز وقلّب الخليط حتى يذوب تمامًا ، ثم انقع الملابس البيضاء في الخليط لمدة 8 ساعات ، ويجب الحرص على أن تكون القطع المغمورة تخلط تمامًا .

يستخدم عصير الليمون من خلال شرائح الليمون ، ثم نضيف شرائح الليمون وواحدة أو اثنتين إلى وعاء مملوء بالماء ، ثم نضع وعاء بالليمون على النار حتى يغلي تماما ، ثم نرفعها عن النار وننقعها. بداخلها ملابس بيضاء لمدة ساعة كاملة.

معجون الأسنان: عند استخدامها في صنع محلول التبييض الذي يتكون من 6 أونصات من معجون الأسنان وصودا الخبز مع نصف كوب من مسحوق الخبز أو مسحوق الخبز ، نصف كوب من الملح، وكوبين من الخل الأبيض، وخلط المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا. ثم انقعي الملابس البيضاء في الخليط لمدة 3-4 ساعات ثم اشطفيها بالماء البارد.

أكسجين المبيض: يأتي أكسجين المبيض من مواد آمنة ، ويمكن استخدامه لجميع الأقمشة القابلة للإزالة للغسيل ما عدا الصوف والحرير ، وذلك بخلط محلول الأكسجين المبيض بالماء البارد حسب اتجاهات العبوة ، ثم نقع الملابس البيضاء فيه لمدة لا تقل عن أربع ساعات أو حتى صباح اليوم التالي اغسل الملابس كالمعتاد مع خيار تكرار العملية للحصول على أفضل النتائج مع مراعاة خلط كميات كافية من المحلول حتى يتم تغطيته بالكامل بالملابس.

تخلصي من البقع قبل الغسيل

يجب التخلص من البقع الصعبة على الملابس البيضاء قبل غسلها بالطريقة المعتادة ، وطرق إزالة البقع كما يلي:

الملح: يساعد الملح في القضاء على البقع الرطبة ، لأنه بمجرد ظهور بقعة مبللة ، يتم تقشيرها بالملح ، ويحد من الرطوبة ويعمل على تفتيح المنطقة ، ومن الجدير بالذكر أن الملح لا يساعد كثيرًا إذا جفت المنطقة.

الملابس المقاومة للصدأ: تُستخدم من خلال الماء الساخن المُسكب على قطعة العمل ، ثم ضع القليل من مزيل الصدأ على البقعة المراد إزالتها وفركها ، ويمكن استخدام فرشاة أسنان لفرك البقعة لاختراق الكاشطة في القماش ، ثم يُترك لمدة 5 دقائق ، يُشطف القطعة بالماء الدافئ ، ويُذكر أنه يعمل بكفاءة عالية في منطقة الإبط ، حيث يزيل الصفرة الناتجة عن استخدام مزيل العرق.

يوضع عصير الليمون على البقعة بقليل من عصير الليمون ، ثم يفرك بفرشاة أسنان قديمة لعمل عصير الليمون على القماش ، ويفرك القطعة لمدة دقيقتين ، ثم يترك لمدة 5-10 دقائق ، ويمكن استبداله بعصير الليمون ، الخل الأبيض ، حيث تلعب الأحماض دورًا مهمًا وقوة فعالة في التخلص من البقع ولكن دون إتلاف الأقمشة.

مزيل البقع التجاري: يمكنك شراء مزيلات البقع من المتاجر وتطبيقها على البقعة وفقًا للإرشادات.