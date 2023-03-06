انت الان تتابع خبر طرق رهيبة لحماية إطارات سيارتك من التلف.. ستدوم طويلا وتوفر عليك الكثير من المال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نتطرق من خلال هذا الموضوع الى الطرق التي تساهم في اطالة عمر اطارات سيارتك وكيف تحميها من التلف عبر تتبع بعض الارشادات الضرورية التي تساهم في ذلك.

– إن اطارات السيارات كغيرها من القطع الاخرى الموجودة فيها:

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فهي أيضا لديها عمر افتراضي وأيضا تتعرض للتلف بسبب مجموعة من العوامل ، كما يؤدي الاهمال أيضا الى سرعة تلفها فهي ايضا تحتاج الى صيانة ومراقبة دورية بين الفينة والاخرى ، فإطارات السيارات تعتبر من أهم مؤشرات السلامة في السيارة واهمالها قد يؤدي الى تلفها ويؤدي أيضا الى حوادث السير ولتجنب هذا يرجى مراجعة النصائح التالية :

مراقبة ضغط هواء الاطارات:

– من الضروري والواجب القيامة بفحص دوري على اطارات سيارتك ، والتأكد من وجود الضغط المناسب بها ، فأغلب اطارات السيارات الصغيرة يجب أن يكون الضغط في الاطارات بينb 2.5 و 3 b لهذا من الضروري التأكد من سعة اطارات سيارتك والقيام بمراجعته بين الفينة والأخرى خاصة قبل السفر بسيارتك ، وللقيام بهذه العملية يجب مراقبة ضغط الاطارات عندما تكون الاطارات باردة ، على الأقل ان تكون السيارة متوقفة لمدة ساعة على الأقل ، لأن فحص الاطارات وهي ساخنة لايعطينا الضغط الصحيح بل يكون عندها الضغط مرتفع ،

– ففي أوروبا تشير الاحصائيات الى أنه واحد من عشرة حوادث يكون سببها قلة ضغط الاطارات ، فعندما يكون ضغط الاطار غير كافي يؤدي الاطار عمله بطريقة غير طبيعة كما يؤدي الى تأكل الاطار بسرعة والرفع من درجة حرارته كما يسبب أيضاً زيادة في استهلاك الوقود للسيارة ،

– الحرص على موازنة الاطارات:

إن كان هناك خلل في موازنة الاطارات في سيارتك يؤدي الى عدة أضرار من بينها الشعور باهتزازات كثيرة ، ويؤدي الى عدة أضرار حيث يؤثر على السيارة بشكل كبير ويؤثر على ماص الصدمات في السيارة ويسرع في تلفه

وتوجد مجموعة من العوامل الأخرى والتي تسرع في تلف اطارات السيارت وهي كالتالي :

– عند تلف ماص الصدمات يؤدي ذلك الى الاضرار بالاطارات ، لهذا يجب اصلاح ماص الصدمات أو تغييره قبل الاضرار بالاطار

– الفرملة بشكل عشوائي وقوي تؤدي الى الاضرار بالإطارات

– تلف أدرعة التوجيه ، تضر اطارات السيارات ويجب الاسراع في تغييرها عند تعرضا للتلف.