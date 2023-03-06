انت الان تتابع خبر طريقة مثالية لتحضير مخلل الزيتون السريع.. الحقي خلليه قبل قدوم رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير مخلل الزيتون الأخضر في المنزل بمذاق احلا من الجاهز وبكميات كبيرة تكفي لرمضان كله وبسعر رخيص جداً، كل الي عليكم هو إتباع الخطوات بدقة للحصول على مخلل مثالي.

مقادير عمل مخلل الزيتون السريع :-

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كيلو من الزيتون الأخضر.

ماء حسب الحاجة.

كوب إلا ربع من الملح.

نصف كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الخل.

نصف كوب من الليمون المشقوق.

أربع أعواد من الكرفس.

زيت نباتي للوجه.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

طريقة عمل مخلل الزيتون السريع بالخطوات

من الممكن أن تقومي بعمل مخلل الزيتون السريع في المنزل بأسهل وأسرع الخطوات، دون الحاجة للكثير من الوقت أو الجهد، كما أنه لا يحتاج للكثير من المكونات المعقدة أو المكلفة، ولكن من الضروري أن تتبعي بعض الخطوات البسيطة أثناء التحضير للحصول على نتيجة رائعة، ففي البداية يجب أن تقومي برفع حلة بها ماء على النار، ثم انتظري حتى يبدأ في الغليان، ومن بعدها قومي بإضافة له الزيتون واتركيه قليلاً على النار ثم قومي برفعه، ومن بعده قومي بإضافة الليمون واتركيه أيضًا قليلاً ثم يرفع عن النار.

يجب الآن أن تقومي بإحضار برطمان زجاجي للتخليل، ثم قومي بوضع به الزيتون والليمون والكرفس، ومن بعدها يضاف لهم الخل ثم قومي بإضافة لهم مقدار من ماء سلق الليمون، على أن يغطي الماء كافة المكونات، ثم قومي بإضافة لهم حبة البركة والملح وعلى الوجه قومي بتوزيع الزيت، ثم قومي بغلق البرطمان بإحكام شديد وحفظه في المطبخ لمدة عشر أيام ثم قومي بتقديمه.