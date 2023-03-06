انت الان تتابع خبر طريقة تحضير اشهى فطائر بأسرار المطبخ المغربي وبشكل ومذاق جديد لأصحاب الدايت والرجيم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنقدم لكم اليوم متابعينا طريقة تحضير فطائر مميزة من المطبخ المغربي لاصحاب الدايت كما أنها مناسبة للجميع بسبب مذاقها الشهي وقدرتها على منح شعور بالشبع لفترة طويلة، تتكون الفطائر المغربية من مكونات ذات قيمة غذائية عالية مما يجعلها الخيار الاول لفطور صحي ولذيذ.

مكونات عمل الفطائر المغربية :-

26171738

كوب من الماء.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة مسحوق خبز.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الدقيق البني.

طريقة التحضير :-

يمكنك بكل سهولة أن تقومي بعمل فطائر مغربية في البيت، ولكن كي تتمكني من الحصول على نتيجة متميزة، يجب أن تهتمي باتباع بعض الخطوات البسيطة، ففي البداية يجب أن تقومي بإحضار وعاء عميق، ثم قومي بإضافة له الدقيق البني والدقيق الأبيض، ثم قومي بخلطهم مع بعضهم جيدًا، مع إضافة لهم رشة من الملح.

ثم من بعدها قومي بإضافة لهم مسحوق الخبز وتقليبهم مرة أخرى، ثم قومي بإضافة الماء بالتدريج لحين الحصول على قوام العجينة المناسب، ثم قومي بتغطية العجينة وتركها جانبًا قليلاً حتى ترتاح.

الآن يمكنك تقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم قومي بفرد العجينة على سطح نظيف باستخدام النشابة، ثم قومي بدهنها بالقليل من الزيت وتطبيقها على شكل صندوق، ثم قومي بتحميرها في الزيت من الجهتين، حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي، ثم من بعدها قومي بتقديمها.