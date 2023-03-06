انت الان تتابع خبر استخدمات مبتكرة لزيت الخروع للعناية بالشعر والقضاء على الشيخوخة وتقشير البشرة ! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان زيت الخروع يعد أفضل العلاج الطبيعية لنمو الشعر حيث يحفز إنباته ونموه بمقدار سنتيمتر واحد كل شهر، ويعتبر مثالي ايضا للعناية بالرموش والحواجب.

لكن هناك اشياء لا يعلمها الكثي عن فوائد هذا الزيت، فهل تعلم أن له أيضًا فوائد مضادة للشيخوخة وطول العمر والقضاء على تجاعيد البشرة؟

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يتميز زيت الخروع بكثافته ولزوجته ورائحته الخفيفة. يُستخرج من بذور نبات الخروع الذي يُزرع بشكل أساسي في إفريقيا والهند وأمريكا الجنوبية. من فوائد هذا الزيت في مجال العناية بالبشرة غناه بمضادات الأكسدة والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية مثل أوميغا 6 و 9. هذا يجعلها مثالية لمحاربة الخطوط الدقيقة والعميقة.

كيفية استخدامه

يمكن استخدام هذا الزيت على جميع أجزاء الوجه بما في ذلك العيون والشفاه ، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحساسة. أثبتت التجارب أن زيت الخروع فعال جدًا في علاج التجاعيد حول الشفاه بالإضافة إلى التجاعيد التي تظهر على الجبهة وبين الحاجبين وتحت العينين وفي مناطق على جانبي الأنف وبين حواف الشفاه ، بالإضافة إلى تجاعيد الرقبة.

يتم وضع زيت الخروع على الجلد ممزوجًا بكمية مساوية من الزيت الحامل ، والذي يمكن أن يكون زيت اللوز أو الزيتون أو جوز الهند. ما عليك سوى وضع بضع قطرات من الخليط على حلقة من القطن وتطبيقها على مناطق الخطوط الدقيقة والتجاعيد للحصول على طريقة فعالة وطبيعية وبأسعار معقولة لتنعيم البشرة وترطيبها.

يوصى باستخدام زيت الخروع لتنظيف البشرة ليلاً للاستفادة من خواصه طوال الليل بشرط تنظيف البشرة بغسول في صباح اليوم التالي لإزالة أي بقايا دهنية. تذكر أن القاعدة الذهبية لتأخير ظهور علامات الشيخوخة في هذه المنطقة هي استخدام هذا الزيت من الخطوط الأولى والاستمرار في ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد وفرط التصبغ ، وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات ، يمكن حتى منع حب الشباب .

مزيج مفيد ضد التجاعيد

زيت الخروع وزيت الصبار:

لتحضير هذا الخليط ، ما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من هلام الصبار وتطبيق الخليط على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله بالماء. يمكن استخدام هذه الوصفة كل ليلة.

زيت الخروع والعسل:

لتحضير هذا الخليط ، يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من العسل مع صفار البيض. ضعي هذا المزيج على الجلد واتركيه حتى يجف ، ثم اشطفيه بالماء ثم اغسلي الجلد بمنظفك المعتاد. يوصى باستخدام هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع.

زيت الخروع وزيت السمسم:

لتحضير هذا المزيج ، ما عليك سوى خلط ربع ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع نصف ملعقة صغيرة من زيت السمسم ، وتدليك المزيج على بشرة الوجه ، وتركه طوال الليل قبل غسل البشرة في صباح اليوم التالي. يوصى باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

زيت الخروع وزيت الفراولة:

لتحضير هذا الخليط ، يكفي هرس حبتين من الفراولة الناضجة وخلطهما مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة صغيرة من زيت الخروع. ضعي هذا المزيج على بشرة نظيفة لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل الغسيل. يمكن استخدامه مرة واحدة في الأسبوع.