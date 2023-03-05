مثل المخابز بالضبط.. أسرار تحضير لفائف السينابون في المنزل بخطوات سهلة ومكونات مضبوطة

ومن خلال الآتي أسرار تحضير وصنع لفائف السينابون مثل تلك التي تباع في المخابز ومحلات المعجنات المتخصصة.
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أولاً: نوع الدقيق:
يجب الحرص على اختيار دقيق جيد في البداية ، أو دقيق خبز متعدد الاستخدامات في آلة واحدة ، لأن الدقيق يحتوي على نسبة عالية من الغلوتين ، مما يجعل العجين يتوسع بسهولة.
ثانياً: الخميرة:
وبالنسبة للخميرة ، فنحن نختار أفضل جودة يمكن أن نجدها في المحلات التجارية والمخابز ونتأكد من أنها طازجة وكاملة. عندما نبدأ في تحضير عجينة السينابون ، نضع ملعقتين ونصف إلى ثلاث ملاعق صغيرة للسماح لها بالتفاعل بشكل جيد مع الدقيق. . بعد ذلك ، سننقع الخميرة في الماء أو الحليب بدرجة حرارة 43 إلى 46 درجة مئوية ونتركها في مكان مظلم لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تختمر جيدًا.
ثالثاً: مكونات درجة الحرارة العادية:
كما يجب أن تكون باقي المكونات ، مثل البيض والزبدة ، في درجة حرارة الغرفة ، حيث يساعد ذلك السينابون على بذل قصارى جهدها.
رابعاً: سماكة العجين وقوامه:
يجب أن يكون قوام العجين ناعمًا وناعمًا ولزجًا دون أن يلتصق بيديك أو وعاءك. أما بالنسبة لسمك العجين ، فيجب أن نلفه إلى مستطيل سميك بارتفاع سنتيمتر واحد.
خامساً: مدة تخمير العجين:
وهنا ينقسم وقت تخمير العجين إلى مرحلتين. الأول هو ترك العجين يتخمر في وعاء نظيف بقليل من الزيت ، ثم نغطيه بمنشفة نظيفة ونتخمّر لمدة ساعة إلى ساعة ونصف (60 إلى 90 دقيقة). المرحلة الثانية بعد حشو العجين وعمل وتقطيع الرولات. ثم نضع السينابون في صينية مغطاة ببعض الزيت ، ثم نغطيها بقطعة قماش ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة قبل وضعها في الفرن.