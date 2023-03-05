انت الان تتابع خبر مثل المخابز بالضبط.. أسرار تحضير لفائف السينابون في المنزل بخطوات سهلة ومكونات مضبوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر السينابون من الحلويات الغربية المميزة بطعمها الرائع. وغالباً ما نتسائل عن سر المطاعم والمخابز في إعداد السينابون والذي يختلف كلياً عن تحضيرها منزلياً.

ومن خلال الآتي أسرار تحضير وصنع لفائف السينابون مثل تلك التي تباع في المخابز ومحلات المعجنات المتخصصة.

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أولاً: نوع الدقيق:

يجب الحرص على اختيار دقيق جيد في البداية ، أو دقيق خبز متعدد الاستخدامات في آلة واحدة ، لأن الدقيق يحتوي على نسبة عالية من الغلوتين ، مما يجعل العجين يتوسع بسهولة.

ثانياً: الخميرة:

وبالنسبة للخميرة ، فنحن نختار أفضل جودة يمكن أن نجدها في المحلات التجارية والمخابز ونتأكد من أنها طازجة وكاملة. عندما نبدأ في تحضير عجينة السينابون ، نضع ملعقتين ونصف إلى ثلاث ملاعق صغيرة للسماح لها بالتفاعل بشكل جيد مع الدقيق. . بعد ذلك ، سننقع الخميرة في الماء أو الحليب بدرجة حرارة 43 إلى 46 درجة مئوية ونتركها في مكان مظلم لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تختمر جيدًا.

ثالثاً: مكونات درجة الحرارة العادية:

كما يجب أن تكون باقي المكونات ، مثل البيض والزبدة ، في درجة حرارة الغرفة ، حيث يساعد ذلك السينابون على بذل قصارى جهدها.

رابعاً: سماكة العجين وقوامه:

يجب أن يكون قوام العجين ناعمًا وناعمًا ولزجًا دون أن يلتصق بيديك أو وعاءك. أما بالنسبة لسمك العجين ، فيجب أن نلفه إلى مستطيل سميك بارتفاع سنتيمتر واحد.

خامساً: مدة تخمير العجين:

وهنا ينقسم وقت تخمير العجين إلى مرحلتين. الأول هو ترك العجين يتخمر في وعاء نظيف بقليل من الزيت ، ثم نغطيه بمنشفة نظيفة ونتخمّر لمدة ساعة إلى ساعة ونصف (60 إلى 90 دقيقة). المرحلة الثانية بعد حشو العجين وعمل وتقطيع الرولات. ثم نضع السينابون في صينية مغطاة ببعض الزيت ، ثم نغطيها بقطعة قماش ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة قبل وضعها في الفرن.