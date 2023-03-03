انت الان تتابع خبر طريقة ذكية لعمل اشهى مخلل الزيتون بأسهل الخطوات.. ولن تفرطي فيه برمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع قرب حلول شهر رمضان المبارك فإن هناك العديد من ربات المنازل يبحثون عن طرق لتحضير مخلل الزيتون في البيت بذات مذاق المحلات

حيث أنه من المخللات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، ويفضلون وجوده بسفرة إفطار أو سحور رمضان، الا أن البعض لا يعلمون طريقة تحضيره، ولهذا سوف نقدمها لكم اليوم بأسهل وأبسط الخطوات.

76287074

طريقة عمل مخلل الزيتون

مكونات عمل مخلل الزيتون

زيتون. .ملح خشن. خل أبيض. سكر حبيبات. فلفل أسود. جزر مبشور. .عصير ليمون. قرون فلفل أحمر. زيت نباتي. .ورق لورا. .روز ماري. فصوص ثوم صحيحة.

طريقة عمل مخلل الزيتون بالخطوات

حتى تتمكني من عمل مخلل الزيتون في المنزل بنفس مذاق الجاهز، يجب أن تقومي بغسل حبات الزيتون جيدًا وعمل بها شق من أحد جوانبها عن طريق استخدام سكين حاد، ثم قومي بنقعه في مقدار من الماء المضاف له الملح، على أن يستمر النقع لمدة يوم كامل، على أن تقومي بتغير له الماء مرة أو مرتين خلال فترة النقع، وفي اليوم التالي قومي ببشر الجزر وفرم حبتان من الفلفل الأحمر الحار وخلطهم مع بعضهم جيدًا.

هنا يجب أن تقومي بتحضير عصير الليمون، على أن يكون لكل كيلو من الزيتون ربع كيلو من عصير الليمون، ثم قومي بتصفية الزيتون من ماء النقع وإضافة له عصير الليمون والجزر المبشور والفلفل الحار المفروم، ثم قومي بإضافة لهم ملعقتان من الفلفل الأسود الحب والروز ماري وورق اللورا، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي برفع مقدار من الماء على النار حتى الغليان، ثم يرفع عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد تنامًا، ثم قومي بإضافة خمس ملاعق كبيرة من الملح الخشن إلى كل لتر من الماء، مع إضافة لهم ربع فنجان من الخل وملعقتان من السكر.

يجب الآن أن تقومي بنقل خليط الزيتون إلى برطمان زجاجي نظيف وجاف ومعقم، ومن فوقه قومي بصب خليط الماء والملح، وعلى الوجه قومي بتوزيع طبقة من الزيت ومن فوقها قومي بوضع كيس ثلاجة نظيف، ثم قومي بغلق البرطمان جيدًا جدًا، ثم قومي بوضع البرطمان مقلوب أول ليلة في مكان مظلم، وفي اليوم التالي يجب أن يوضع البرطمان بشكل صحيح ويترك لمدة أسبوعين ثم قومي بتقديمه.