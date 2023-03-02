انت الان تتابع خبر طريقة مميزة لتحضير عجة البيض بالبقدونس بمذاق لا يقاوم وبأسرار طبخ المطاعم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يمكنك تحضير عجة البيض بالبقدونس بمذاق شهي يعشقه الكبار والصغار، والذي متوفر ومنتشر في كثير من دول الوطن العربي، خصوصا وأنها من الأطباق البسيطة التي لا تكلفك نقودا

فانت لا تحتاج لتحضيرها الكثير من المكونات المعقدة أو المكلفة، بالإضافة إلى انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لجسم الإنسان، ولهذا سوف نقدمها لكم اليوم.

17742249

طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس

مقادير عمل عجة البيض بالبقدونس

خمس حبات بيض. ملح حسب المذاق. كوبان من البقدونس المفروم. فص من الثوم المفروم. ربع كوب من الحليب. ربع كوب من الدقيق. نصف ملعقة صغيرة من الزيت. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. شطة حسب الرغبة. رشة من الكمون. نصف كوب من الكزبرة المفرومة. نصف كوب من البصل الأخضر المفروم. خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس بالخطوات

من الممكن أن تقومي بعمل عجة البيض بالبقدونس في المنزل بكل سهولة، دون الحاجة للكثير من الوقت أو الجهد أو حتى المكونات، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب أن تتبع أثناء التحضير للحصول على النتيجة المثالية للعجة، ففي البداية يجب أن تقومي بتسخين الفرن قبل البدء في تحضير العجة، ثم قومي بإضافة الحليب إلى العجة وخفقهم مع بعضهم جيدًا.

يجب الآن أن تقومي بإضافة الزيت مع استمرار الخفق، وفي نفس الوقت قومي بإضافة البيكنج باودر إلى الدقيق وتقليبهم جيدًا، ثم قومي بإضافتهم إلى خليط البيض والحليب وخفقهم مع بعضهم جيدًا جدًا، ثم يضاف لهم الثوم المفروم والبصل الأخضر والبقدونس والكزبرة والملح والشطة والكمون والفلفل الأسود، ثم قومي بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا، ثم قومي بصب الخليط في صينية خبز ووضعها في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج وتتماسك، ثم قومي بإخراجها وتقديمها.