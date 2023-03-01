انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف أي نوع من الرجال يُفرح قلبك عبر شكل ملابس الفتاة التي تشبهك في الصورة .. مفاجأة لمن ترتدي فستان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تهتم أغلب الفتيات بوضع معايير للرجل الذي تحلم بالإرتباط به فالبعض تهتم بالمظهر بشكل أكبر بينما البعض تهتم بالصفات والاهتمامات المشتركة وبعض الفتيات لاتعرف ما تريده حقا لذا سنقدم لكِ اليوم سيدتي اختبار شخصية سيكشف عن نوع الرجل الذي سيجلب لك السعادة فتابعي معنا.

انظري للصورة الآتية واختاري إحدى الفتيات :-

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1- الفتاة الأولى :-

إذا اخترتِ الفتاة الأولى، فأنتِ مشهورة في محيطك ومحبوبة ولكن هل أنت محظوظة؟ الإجابة في خطوط كفك. أنتِ تريدين رجلاً حقيقياً يحتضن كل قوته ونقاط ضعفه. واثق في نفسه ومسالم في عقله ومدرك لمشاعره. يعترف بجمالك ونعمتك وجوهرك الأنثوي ويفرح فيك. لديه الشجاعة ليخبرك أنه يحب ابتسامتك، ويثني عليك دون أن يتوقع أي شيء في المقابل. تحلمين بعلاقة مستقرة ومباشرة مع رجل ناضج عاطفياً. لديه احترام الذات. يعرف أولوياته ولا يخشى حمايتها. ولا يمكن لأحد أن يؤثر على قيمه الأساسية التي يعيش بها. يعرف ما يريد، ويعمل على نفسه ويتمتع بالاكتفاء الذاتي. يحاول أن يكون أفضل نسخة من نفسه. مهما حدث سوف يحميك ويحترمك، ويأخذ رأيك في الاعتبار، حتى لو كان مخالفاً لرأيه.

2- الفتاة الثانية :-

قد يعني اختيار الفتاة الثانية أنّك تمتلكين نظرة إيجابية للحياة وحتى أحلك المواقف لا تزعجك، وطريقة تشابك الأيدي التي تحبين تكشف امور خفية عنك. تحلمين برجل رومانسي ولطيف. يفرح بجمالك ويجعلك تدركين ذلك. رجل يتحدث دائماً من قلبه وصادقاً مع نفسه. أفعاله تتطابق مع أقواله، وكلماته تطابق أفكاره. يمكنك الوثوق به بشكل أعمى، ويعاملك باحترام وتحظين باهتمامه المباشر. يجب أن يكون لديه أفكار واضحة حول المساواة، ولديه ثقة كافية بامرأته ليراها قوية. يلهمك ويدعم أحلامك ويساعدك حقاً على تحقيق النجاح. تستمتعين بالتواجد معه ويبدو كل شيء معه بهذه البساطة. ممتّن لكل شيء، ولا سيما أنتِ.

3- الفتاة الثالثة :-

إذا اخترتِ الفتاة الثالثة ، فهذا يشير إلى أنك مكتفية ذاتياً ومستقلة. تبحثين عن شريك بنفس الصفات. رجل ذو قيمة عالية ومستقل مادياً. رجل جذاب وواثق ويعرف كيف يتعامل معك. يراك ويقدرك في جوهرك حتى تشعري بأنك جميلة. تتمنين رجلاً يُظهر إيماناً بنفسه وبقدراته ويتعامل مع كل موقف بسهولة وبعقل هادئ. لديه الشجاعة ليكون صادقاً مع الحفاظ على إيمانه الكامل بقوة علاقتكما.

4- الفتاة الرابعة :-

إذا اخترت الفتاة الرابعة، فهذا يشير إلى أنك تملكين قلباً كبيراً وأنتِ شخص من السهل التواجد معه والارتباط به لانك تشكلين مصدر فرح للناس من حولك. كلمة "أحبك" التي تجذبك تفصح الكثير عن أحوالك العاطفية. تحلمين برجل يمكنه أن يظل متمركزاً عندما يبدو أنّ العالم كله ينهار، حتى لو كان خائفاً في قلبه. يستمع إلى حدسه ويتبعه في كل لحظة. رجل حقيقي يتشاور معك ويستمع حقاً إلى ما تريدين قوله. يلهمك لتكوني أفضل نسخة من نفسك، ويدعمك في كل ما تريدين القيام به. تفضلين أن تكوني مع شخص حكيم وذكي ويمكنه اتخاذ قرارات معقولة عند الحاجة.