اعملي لعائلتك كرات البطاطس باللحم المفروم والكريمة.. شهية جداً وخلال 5 دقائق

انت الان تتابع خبراعملي لعائلتك كرات البطاطس باللحم المفروم والكريمة.. شهية جداً وخلال 5 دقائق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -تعد كرات البطاطس باللحم من المقبلات اللذيذة والخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وهي من أحدث الوصفات الصحية في العالم ويمكن تحضيرها بعدة طرق وفي هذه المقالة سنقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

*المكونات:

40437795

-بطاطس مسلوقة عدد 5

– 1 كوب بقدونس مفروم

-ملح حسب الحاجة

-1 ملعقة كبيرة ببريكا

– ملعقة صغيرة فلفل أسود

-300 جرام جبن موزاريلا

*مكونات الحشو:

– 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

– 4 فصوص لحم مفروم

– 1 بصلة مفرومة

-ملح حسب الحاجة

– 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

*مكونات خليط الكريمة:

-5 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

-دقيق 3 ملاعق كبيرة

-3 أكواب حليب سائل

-ملح حسب الحاجة

– 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

*طريقة التحضير:

1- تحضير الحشوة

يُحمّى الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ويُقلى البصل حتى يلين ، ثم يُضاف اللحم ويُتبّل بالملح والفلفل الأسود قلبي جيدًا حتى ينضج اللحم ، ثم اتركي الحشوة جانبًا.

2- تحضير الكريم:

في قدر على نار متوسطة ، ذوبي الزبدة ، ثم أضيفي الدقيق واخلطي جيداً اسكبي الحليب تدريجيًا واخفقي باستمرار حتى تختفي الكتل ، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود وسخني قدر على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يغلي المزيج ويثخن.

3- في وعاء ، ضعي البطاطس ، اهرسيها ، أضيفي البقدونس وتبليها بالملح والفلفل الأسود والببريكا تخلط جميع المكونات جيدا.

4- شكلي خليط البطاطس إلى كرات ، ثم افردها قليلاً في راحة يدك ، واحشي القليل من خليط اللحم ، ثم شكلي البطاطس على شكل كرات.

5- رتبي حلقات البطاطس في صينية الخبز ، واسكبي الكريمة ، ووزعي الجبن على صينية الخبز ، وضعي صينية الخبز في فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية واخبزيها لمدة 10 دقائق.