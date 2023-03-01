انت الان تتابع خبر طريقة مميزة لتحضير الكنافة بالقشطة بمذاق لا يقاوم لتحلية أول يوم رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان طريقة عمل تحلية الكنافة بالقشطة من اكثر ما ترغب به ربات البيوت بمعرفتها خصوصا كع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي تقوم في النساء بتنويع الوجبات والحلويات.

لذلك سوف نعرض لكم اليوم طريقة تحضيرها وتقديمها لأفراد الأسرة والضيوف خلال الشهر الكريم، وهذا ما جعلنا نقوم اليوم بتقديمها لكم.

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طريقة عمل الكنافة بالقشطة

مقادير عمل الكنافة بالقشطة

نصف كيلو من الكنافة. كوب من السمنة المذابة. كوبان من الحليب. خمس ملاعق كبيرة من النشا. كوب من القشطة.

مكونات شربات الكنافة

كوب من السكر. كوب إلا ربع من الماء. عصير نصف ليمونة. رشة من الفانيليا.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالخطوات

حتى تتمكني من عمل الكنافة بالقشطة بمذاق محلات الحلواني يجب أن تتبعي بعض الخطوات البسيطة أثناء التحضير، ففي البداية يجب أن تقومي بعمل الشربات، وذلك عن طريق إضافة الماء إلى السكر ورفعهم على النار الغليان، ثم يترك الشربات على نار متوسطة لمدة عشر دقائق، ومن بعدها يضاف لهم الليمون ويترك دقيقة أخرى على النار، ثم قومي برفعه عن النار وإضافة له الفانيليا ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، وفي ذلك الوقت يجب أن تقومي بتحضير القشطة، وذلك عن طريق خلط النشا مع الحليب جيدًا، ثم قومي برفع الخليط على النار مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام سميك، وفي ذلك الوقت يرفع عن النار ويضاف له القشطة مع التقليب الجيد وترفع عن النار بعدها وتترك جانبًا لحين الحاجة لها.

يجب الآن أن تقومي بتفتيت الكنافة جيدًا حتى لا تكون متشابكة في بعضها، ثم قومي بإضافة لها السمنة السايحة وفركها بها جيدًا حتى تتشرب الكنافة السمنة جيدًا، ثم قومي بإحضار صينية فرن ودهنها بالسمنة ثم قومي بإضافة لها نصف مقدار الكنافة وفردها بالصينية مع الضغط عليها جيدًا، ثم قومي بتوزيع فوقها خليط القشطة، ومن فوقها قومي بتوزيع النصف الآخر من الكنافة وتوزيعه فوق القشطة لتغطيتها بالكامل، وعلى الوجه قومي بتوزيع السمن، ثم قومي بوضعها في الفرن حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي، ثم قومي بإخراجها وتوزيع فوقها الشربات البارد فور خروجها من الفرن، ثم تترك حتى تبرد ثم تقدم.