انت الان تتابع خبر اشهى تحلية رمضان .. تعرفي على الطريقة المميزة لتحضير كيكة الرواني بأبسط المكونات وأسهل الخطوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم طريقة مميزة لتحضير كيكة الرواني بمذاق شهي للغاية، وهذا يجعل الكبار والصغار يفضلون تناولها باستمرار خصوصا مع الإفطار.

حيث أنها تتميز ايضا بسهولة وسرعة تحضيرها، وبالرغم من هذا هناك البعض لا يعلمون طريقة تحضيرها، ومن هنا سوف نقدمها لكم بأسهل وأبسط الخطوات.

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طريقة عمل كيكة الرواني

مقادير عمل كيكة الرواني

كوب من الدقيق الأبيض. كوب من دقيق السميد. كوب من جوز الهند. نصف كوب من السكر. كوبل إلا ربع من الزيت. كوب إلا ربع من الزبادي. أربع حبات بيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

مكونات سيرب كيكة الرواني

كوبان من السكر. كوب ونصف من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل كيكة الرواني بالخطوات

حتى تتمكني من عمل كيكة الرواني بكل سهولة، يجب أن تقومي في البداية بعمل السيرب، وذلك عن طريق إضافة السكر إلى الماء ورفعهم على النار لمدة أربع دقائق، ومن بعدها يجب أن تقومي بإضافة عصير الليمون، ثم تترك كافة هذه المكونات على النار لمدة دقيقة واحدة فقط، ثم يرفع السيرب عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا والحصول على قوام متوسط.

في ذلك الوقت يجب أن تقومي بتحضير الكيكة، وذلك عن طريق بإضافة السكر والفانيليا والخل إلى البيض، ثم قومي بخفقهم مع بعضهم جيدًا لحين الحصول على قوام كريمي فاتح اللون، وفي ذلك الوقت قومي بإضافة لهم الزيت بالتدريج مع استمرار الخفق ومن بعدها يجب أن يضاف الزبادي مع الخفق الجيد مرة أخرى، وفي نفس الوقت يجب أن تقومي بخلط الدقيق الأبيض مع دقيق السميد، ثم قومي بإضافة لهم رشة من الملح والبيكنج باودر، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ومن بعدها يضاف الخليط إلى الخليط السائل بالتدريج مع تقليب كافة هذه المكونات مع بعضها، ثم قومي بصب الخليط في قالب فرن مدهون بالزبدة ومرشوش بجوز الهند والدقيق، ثم قومي بوضعه في فرن ساخن مسبقًا حتى ينضج، ثم قومي بإخراجها وإضافة لها الشربات البارد وهي ساخنة، ثم تترك حتى تبرد ثم تقدم مزينة بجوز الهند.