انت الان تتابع خبر طريقة جديدة مبتكرة لتخزين السمبوسة شهورا دون أن تتلف.. تحتاجينها في رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توجد العديد من المقبلات التي يمكن تحضيرها في وقت مسبق لتوفير الوقت وتقديمها إلى جانب الأطباق الرئيسية من أكثر المقبلات شهرة هي السمبوسة لهذا السبب حضري عجينة السمبوسة وحشوة السمبوسة واحفظيها بطريقة مناسبة تضمن لك حبات سمبوسة مقرمشة وتخلصك من مشكلة ترطيب العجينة.

ـ قومي بوضع حبات السمبوسة بطريقة متباعدة على ورق الزبدة، انثري القليل من دقيق الذرة عليها لتتشرب أي رطوبة ممكنة فيما بعد، ويمكنك الامتناع عن القيام بهذه الخطوة إذ ليست أساس طريقة حفظ السمبوسة لكنها تساعد على الحفاظ على قرمشتها.

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ـ بعد وضع حبات السمبوسة على ورق الزبدة غلفيها جيداً بورق النايلون لتمنعي دخول هواء الفريزر البارد والرطب.

ـ ثم بعد تغليف حبات السمبوسة جيداً وتفريزها لمدة ساعة، أخرجيها واحفظيها في أكياس بلاستيكية مع الحرص على إغلاقها بإحكام والتخلص من الهواء بالكامل.

ـ بعد ذلك حضري الكمية التي تريدينها من السمبوسة واحفظيها لعدة أشهر في الفريزر.

ـ ثم أخرجيها عندما تريدين تحضيرها واقليها على الفور في قدر عميق على درجة حرارة خفيفة إلى متوسطة.

ـ وأخيرا تجنبي قلي حبات السمبوسة على درجة حرارة مرتفعة إذ يؤدي ذلك إلى تفتتها وخروج الحشوة منها.