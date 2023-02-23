انت الان تتابع خبر اختبار يكشف هل لديك شخصية ذكية وجذابة أم تمتلكين كاريزما فريدة لا توجد عن غيرك عبر شكل الروج بعد الاستخدام على فمك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لكلّ فتاة لها لون خاص بها في وضع أحمر الشفاه حيث لكل طريقة يصبح رأس قلم الروج بعد الاستعمال شكل محدد وما يجب أن تعرفيه من الآن وصاعداً هو شكله الذي يدل على الكثير من اسرار شخصيتك.

راقبي رأس أحمر شفاهك هل هو دائريّ أو مسطح أم أملس؟ جواب هذا السؤال يتيح لنا أن نكشف لك ما كنت تجهلينه عن نفسك.

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1- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: دائريّ تلتقي جوانبه في نقطة واحدة

شخصيتك: استقطابية

ينقسم الناس من حولك إلى قسمين: فهو يحبّونك جدّاً أو لا تروقين لهم بتاتاً. ولكنْ هذا لا يزعجك أبداً، على الرغم أنّك تفخرين بكونك معتدّة برأيك، وجريئة بما يكفي لمشاركة أفكارك أمام الآخرين. قد تبدو طبيعتك متشدّدة بعض الشيء، إلا أنّك دائماً أوّل من يقدّم الدعم لمن يحتاجه من المقرّبين.

2- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: مسطّح

شخصيتك: حادّة الذكاء

غالباً ما يصنفك الناس كأكثر الأفراد ذكاءً، وهم على حق في الغالب. فأنتِ سريعة البديهة، وتردّين دائماً بمنتهى الذكاء والفطنة مع شيء من المرح. الأمر الذي يجعلك جاذبة بشكل طبيعي. ومع ذلك، يمكنك أن تشعري بالإحباط خلال المناقشات، إذْ تجدين من الصعب عدم التعارض مع الناس الذين يختلفون معك في الرأي، لذلك هذا الجانب من شخصيتك يمكن أن يزعج أحباءك. تفضّلين الأفلام الوثائقية، على تلك الكوميدية الرومانسية التي تجدينها غير واقعية أو معقولة.

3- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: قمة دائرية بشكل أملس

شخصيتك: تفضّلين الحياة البسيطة على المعقّدة

غرفة المعيشة هي الجزء المفضّل لديك من المنزل، فأنتِ تحبّينها مرتبة ومريحة بما يكفي لاستقبال ضيوف. رعاية عائلتك هي الأكثر أهمّية في حياتك، ولكنّك أيضاً تفخرين في إبراز الجانب الفنّي لك عن طريق الهوايات مثل الموسيقى، والكتابة، أو الرسم. تواجدك في المنزل في أغلب الأوقات يجنّبك أيضاً الكثير من المشاكل التي يتعرّض إليها الناس في الخارج. وهذا ما يجذبك في المكوث في داخل المنزل.

4- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: سطح مائل قريب من الشكل الأصلي

شخصيتك: متعاطفة مع الآخرين

تقلقين من تخييب آمال الآخرين أو إيذاء مشاعرهم. هذا التعاطف جعل منك شخصاً محبوباً وعنصراً قيّماً في مجتمعك، سواء في أماكن العمل أو بين الأقارب والأصدقاء.

5- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: قمّة مسطّحة ومقعّرة

شخصيتك: كثيرة النشاط والحيويّة

أنت لا تمانعين فعل أيّ شيء من أجل إنجاز المهام الموكلة إليك، ووأكثر ما يغيظك عدم الانتهاء من شيء كنت قد بدأت به. فضولك لا يعرف حدوداً، ولا تخشين أبداً طرح الأسئلة أو تحمّل المخاطر، مما يدخلك في العديد من المشاكل عندما كنت طفلة. أمّا اليوم فقد ساهمت هذه الصفات على حصولك على ما تريدين من حياتك المهنية، وكذلك خلال مساعيك الرومانسية، وفي حياتك الاجتماعية.

6- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: جوانب مدبّبة بشكل زاوية

شخصيتك: ذكية وجذابة

تتمتّعين بشخصيّة ذكيّة جدّاً وتجذبين الآخرين بطبيعتك. تجيدين التكلّم مع الآخرين بنمتهى اللطف ودونما تصنّع، وهي سمة تجعلك موضع حسد من أصدقائك. عندما تكونين في عطلة، تفضلين القيام بأنشطة فريدة من نوعها. بعض الناس يعتقدون أنّك مغرورة أو سطحية؛ في الحقيقة لكنّك تعلمين من تكونين، وهذا ما يجعلك فخورة بإنجازاتك.

7- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: قمّة مدبّبة منحنية

شخصيتك: الحبّ يملؤك من كلّ جوانبك

في مرحلة الطفولة، لطالما كنت تحبين من حولك، وهي عادة استمرّت حتى سن البلوغ . لديك كثير الحب لتعطيه وتتمتّعين بقدرة واسعة على مساعدة الآخرين. كما أنّك تحبّين الابتكار وتميلين إلى وضع الكثير من الضغط على نفسك لإنجاز ما يهمّك فعلاً. تحبّين كلّ الحيوانات، ولكنّكِ تفضّلين الكلاب نظراً لطاقتها المرحة ووفائها غير المشروط، وهي سمات تقدّرينها كذلك في نفسك.

8- شكل رأس قلم أحمر الشفاه: قمّة مدبّبة قطرية

شخصيتك: تتمتعين بالكاريزما والطموح

طبيعتك القيادية وحبّك لتنظيم الحفلات وحضور شتّى المناسبات، تلفت انتباه جميع من يدور في فلكك. الكاريزما التي تشعّ منك وروح المرح التي تتمتّعين بها تجعلان من حولك يضحكون حتى تدمع عيونهم. ولكن حرصكِ على أن تكوني مسؤولة ومتحكّمة يزعج الآخرين في بعض الأحيان، ولكن لا يمكن إنكار إنجازك للأمور، مما يجعلكِ جزءاً لا يتجزّأ في حياة عائلتك وأصدقائك، وحتى زملاء العمل