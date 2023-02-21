موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2023

يستعرض دوت الخليج موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجوالة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف استاد الأهلي وي السلام اللقاء بالقاهرة، مع حضور قاعدة جماهير كبيرة بالمدرجات، وكان قد خسر الأهلي أمام الهلال السوداني في المباراة السابقة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة صفر، وخلال السطور التالية نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة

نظراً لكثرة طلبات البحث على موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة في دوري أبطال أفريقيا، يستعرض دوت الخليج الموعد المحدد للمباراة، حيث من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل 25 فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وأسوان، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة وأبو ظبي والإمارات العربية المتحدة، ويستضيف ملعب الأهلي والسلام اللقاء وسط حضور الجمهور في المدرجات.

ترتيب مجموعة الأهلي في البطولة الإفريقية

المركز الأول: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني: الهلال السوداني برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث: النادي الأهلي بدون رصيد قبل اقتراب موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة.

المركز الرابع: فريق القطن الكاميروني دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز القادمة

أعلنت شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية نقلها لمباراة الأهلي أمام صن داونز المقبلة يوم السبت القادم الموافق 21 فبراير، وذلك باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر لها أن يستضيف ملعب الأهلي وي السلام الدولي بالقاهرة اللقاء، في تمام الساعة التاسعة مساء السبت بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

بينما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، جدول الدوري المصري برصيد 40 نقطة في المركز الأول، بعد الفوز في مباراة الأهلي اليوم أمام أسوان، والتي يحتضنها ستاد أسوان الرياضي، وتتجه أنظار المارد الأحمر إلى موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة بدوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم السبت المقبل 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات.