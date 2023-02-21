ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وأسوان اليوم الثلاثاء 21 فبراير

نتعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وأسوان ضمن مسابقات الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة، والتي من المقرر لها اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، في تمام الساعة الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة، كما يستضيف ملعب أسوان الرياضي المباراة وسط جمهوره، ويقدم دوت الخليج ترتيب الأهلي في جدول الدوري قبل مباراة أسوان اليوم.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وأسوان

1- المركز الأول الأهلي 37 نقطة 2- المركز الثاني بيراميدز 37 نقطة 3- المركز الثالث فيوتشر اف سي 37 نقطة 4- المركز الرابع الاتحاد 33 نقطة 5- المركز الخامس الزمالك 32 نقطة 6- المركز السادس المقاولون العرب 31 نقطة 7- المركز السابع غزل المحلة 26 نقطة 8- المركز الثامن فاركو 22 نقطة 9- المركز التاسع أسوان 22 نقطة 10- المركز العاشر سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

11- المركز الحادي عشر سموحة 21 نقطة 12- المركز الثاني عشر المصري 21 نقطة 13- المركز الثالث عشر طلائع الجيش 17 نقطة 14- المركز الرابع عشر إنبي 17 نقطة 15- المركز الخامس عشر الداخلية 16 نقطة 16- المركز السادس عشر البنك الأهلي 14 نقطة 17- المركز السابع عشر حرس الحدود 14 نقطة 18- المركز الثامن عشر الإسماعيلي 13 نقطة

ترتيب هدافي الدوري المصري فبل مباراة الأهلي وأسوان

1 أحمد الشيخ غزل المحلة 8 أهداف 2 أحمد سيد زيزو الزمالك 8 أهداف 3 رزقي حمرون فاركو 6 أهداف 4 مابولولو الاتحاد 6 أهداف 5 أحمد ياسر ريان سيراميكا 6 أهداف

موعد مباراة الأهلي وأسوان

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على غريمه فريق أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، حيث يستضيف ملعب استاد أسوان المباراة وسط جمهوره، وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي وأسوان اليوم في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسودان، وفي تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، والساعة الثانية إلا ربع بتوقيت المغرب وتونس.

تشكيل أسوان أمام الأهلي اليوم في الدوري المصري 2023

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز 2023

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري عن نقلها للمباراة القادمة بين الأحمر وأصحاب الفنلة الزرقاء، والتي من المقرر لها يوم الثلاثاء القادم،كما يمكنكم متابعة موقع دوت الخليج لمشاهدة المباراة، ويعلق على لقاء الوم المعلق الرياضي محمد الكواليني.