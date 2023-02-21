موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز 2023

نتعرف على موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم في الدوري المصري الممتاز، ضمن مسابقات البطولة بالجولة الـ19، حيث يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام نظيره نادي أسوان على ملعبه، يحتاج المارد الأحمر للمحافظة على الصدارة، خاصة أنه لم يتلقى أي هزيمة بقيادة السويسري مارسيل كولر، ويقدم دوت الخليج لمتابعيه موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري اليوم.

موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على غريمه فريق أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، حيث يستضيف ملعب استاد أسوان المباراة وسط جمهوره، وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي وأسوان اليوم في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسودان، وفي تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، والساعة الثانية إلا ربع بتوقيت المغرب وتونس.

وأسند الاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وأسوان القادمة للحكم الدولي محمود البنا.

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

وجدير بالذكر أن الاهلي يحتل المركز الأول في ترتيب صدارة الجدول، جمع النقاط من 15 مباراة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.

تشكيل أسوان أمام الأهلي اليوم في الدوري المصري 2023

تشكيل الأهلي أمام أسوان

أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الذي وضعه للعب في مباراة الأهلي وأسوان اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف.

غيابات الاهلي امام اسوان

يدرس السويسري مارسيل كولر إراحة بعض اللاعبين، وعدم مشاركتهم في تشكيل الأهلي أمام أسوان اليوم، حيث يفكر في خروج محمد مجدي أفشة من التشكيل الأساسي للفريق، وربما يشارك محمود عبد المنعم كهربا كبديل في مجريات الشوط الثاني، كما يجلس على دكة البدلاء رامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد قندوسي علي لطفي، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، شادي حسين، خالد عبد الفتاح.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري عن نقلها للمباراة القادمة بين الأحمر وأصحاب الفنلة الزرقاء، والتي من المقرر لها يوم الثلاثاء القادم،كما يمكنكم متابعة موقع دوت الخليج لمشاهدة المباراة، ويعلق على لقاء الوم المعلق الرياضي محمد الكواليني.

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان يلا شوت الآن في الدوري المصري 2023

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أسوان في الدوري المصري الممتاز الجولة 19