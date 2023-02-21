تشكيل أسوان أمام الأهلي اليوم في الدوري المصري 2023

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان عن تشكيل أسوان أمام الأهلي اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار مسابقات الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة، خلال المباراة المقرر لها عصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023ـ في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب استاد أسوان، وخلال السطور التالية نتعرف على تشكيل أسوان المتوقع أمام الأهلي.

تشكيل أسوان أمام الأهلي اليوم

استقر مدرب فريق أسوان الكابتن أيمن الرمادي على تشكيل أسوان ضد الأهلي في لقاء اليوم، حيث يستعد الفريق الأسواني لمواجهة نظيره الأحمر بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد كاستيلو، ميدو مصطفى،علي فتحي، محمد عطوة.

في خط الوسط: عماد فتحي، أحمد خالد، رافائيل إياجوا.

خط الهجوم: ديلسون، محمد حمدي زكي، محمد ناجي جدو.

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موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، في مواجهة بحتاج المارد الأحمر الفوز فيها للحفاظ على صدارة الدوري.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، ويستضيف ملعب أسوان اللقاء وسط مجموعة من الجماهير.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري أسند إدارة مباراة الأهلي وأسوان إلى الحكم الدولي محمود البنا.

تشكيلة الأهلي أمام أسوان غدا في الدوري المصري 2023

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة، جمعها من 18 لقاء.

ويسعى المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان لوضع تشكيل أسوان اليوم أمام الأهلي بالشكل الأمثل، لضمان الثلاث نقاط لتعزيز مركزه بين الفرق.

وفي الختام تعرفنا معكم على تشكيل أسوان أمام الأهلي في الدوري، ويمكنكم متابعتنا لمشاهدة المباراة خلال ساعات.

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