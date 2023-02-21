تشكيل الأهلي اليوم أمام أسوان في الدوري المصري 2023

استقر مارسيل كولر على تشكيل الأهلي اليوم أمام أسوان في الدوري المصري الممتاز، خلال المباراة التي من المقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، على أرضية ملعب استاد الاهلي والسلام، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، وسوف نتعرف خلال السطور التالية على تشكيل الأهلي اليوم الرسمي والبدلاء.

تشكيل الأهلي اليوم أمام أسوان

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر عن تشكيل الأهلي اليوم أمام أسوان في الدوري، وذلك استعدادا لمواجهة نادي أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة، وحتى يحافظ المارد الأحمر على صدارة الدوري،وكان تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف.

ميعاد مباراة الأهلي وأسوان القادمة

ينتظر النادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد نادي أسوان اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وتبدأ ضربة البداية لتعلن انطلاق المباراة في تمام الساعة الـ2.45 عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ3.45 عصراً بتوقيت الرياض ومكة المكرمة.

وقد أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة التحكيم إلى الحكم الدولي “محمود البنا”، ومجموعة من المساعدين، وجدير بالذكر أن الأهلي يدخل اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعها من 15 مباراة لم يُهزم في واحدة منها، بينما يحتل نادي أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أصحاب الفنلة الحمراء.

بدلاء النادي الأهلي أمام اسوان

يدرس السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق أول بالنادي الأهلي إراحة بعض اللاعبين، بسبب الحالة البدنية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم أمام أسوان كما ذكرنا والبدلاء كالتالي:

محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، طاهر محمد طاهر، شادي حسين، مروان عطية، بيرسي تاو، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، ومحمود عبد المنعم كهربا، وأحمد قندوسي، علي لطفي، مع غياب بعض اللاعبين للعلاج.