تعرف على.. خطوات دفع مصاريف الكتاب الالكتروني لجامعه الازهر

يبحث طلبة جامعة الازهر عن خطوات دفع مصاريف الكتاب الالكتروني لجامعه الازهر, وخاصة بعد ظهور نتائج جامعة الأزهر الشريف جميع الكليات للعام 2023 ترم أول, ويتم حجب النتائج للطلبة الذين لم يقوموا بسداد المصروفات, وعبر دوت الخليج نوضح الخطوات الصحيحة لدفع رسوم الكتاب الجامعي.

دقع مصاريف الكتاب الجامعي

فى ضوء التطور العلمي الملحوظ والاستغناء عن الكتاب الورقي المكلف, والتطور الذي تقوم به جامعة الازهر الشريف تحت قيادتها الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر, قامت بإصدار الكتاب الالكتروني عبر أسطوانات السي دي الغير مكلفة نسبيا للطالب.

وقد وضعت الجامعة نظاما سهلا علي الطالب و طريقة دفع الكتاب الجامعي بكل سهولة ويسر, بخطوات بسيطة, عبر موقع الأزهر الجامعي نظام خدمات الجامعة, والذي يمكن للطالب حجز الكتاب الجامعى واستلامه.

خطوات دفع مصاريف الكتاب الالكتروني لجامعه الازهر

وضعت مؤسسة الازهر الخطوات البسيطة لدفع مصاريف كتاب الجامعة وهي: