اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري منذ قليل عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في المباراة القادمة ببطولة الدوري المصري، في إطار مسابقات الإسبوع الـ19 من عمر البطولة.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي أسوان يوم السبت المقبل 21 فبراير 2023، علي ملعب استاد الأهلي والسلام.

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بداية اللقاء المرتقب بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت السعودية.

يدخل الأهلي المباراة المقبلة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري، ولعب 15 مباراة، استطاع الفوز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مباريات، ولم يتلقى أي هزيمة، وهو بقيادة المدير الفني مارسيل كولر.

بينما يحل فريق أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة، وعاود الانتعاش خلال المباريات الأخيرة، بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الأول.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري المصري الممتاز

حكم مباراة الأهلي وأسوان القادمة في الدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري استقراره على حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري، حيث أسند إدارة اللقاء إلى:

الحكم الدولي محمود البنا كحكم ساحة.

أحمد حسام حكم مساعد أول.

أحمد نوفل حكم مساعد ثاني.

إبراهيم محجوب حكم رابع.

ويجلس على طاقم الفيديو كلا من: محمد صباحي وعمر فتحي.

وجدير بالذكر أن الأهلي تعثر أمام الهلال السوداني في المباراة الماضية يوم السبت الماضي 18 فبراير 2023.