انت الان تتابع خبر شروط حج القرعة 2023 في مصر وطرق التقديم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، وتوضيح طرق التقديم، وتم تحديد فترة التقديم لتكون من يوم الثلاثاء الموافق ال21 من شهر فبراير للعام 2023 م وحتي يوم الإثنين الموافق ال6 من شهر مارس للعام 2023 م.
شروط حج القرعة 2023
إننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أهم شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، موضح إليكم كالتالي:-
- أن يكون الفرد كامل الأهلية قانونيًا.
- الجنسية مصرية.
- الحد الأدنى لعمر الرجل ال25 عاما، والمحرم للسيدة الأقل من ال45 عاما يتاح أن يكون عمره ال18 عامًا.
- طلب الحج الزوجي لابد أن يكون مقدم الطلب عمره بحد أدنى ال25 عاما، ويكون من الأقارب حتي الدرجة الرابعة، ويجب توفر مستند صلة القرابة عند الفوز بالقرعة.
- عند تقديم طلب حج زوجي وكلاهما ذات عمر ال70 عام بحد أدنى أو من ذوي الهمم فلابد من اصطحاب مرافق.
- الحصول علي جرعات كورونا كاملة.
- لابد أن تكون تلك المرة الأولي للحج.
- تقديم شهادة تحركات من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
- متاح سفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعي الذي لم يقم بالحج سابقا.
- عند تنازل أو وفاة المرافق أو المحرم الشرعي يسمح بالسفر عند استطاعة ذلك.
- سداد كامل تكاليف طلب الحج الورقي بالأقسام والمراكز.
- عند السداد من خلال الطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية لابد من السداد من خلال بطاقة الائتمان أو جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.
- لا يمكن التنازل علي فرصة الحج أو توريثها إلي أي أحد مهما كانت قرابته.
- يمكن تنازل الأبناء فقط إلي أي من الوالدين ولا يمكن العكس.
طرق التقديم في حج القرعة 2023
بعد توضيح شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طرق التقديم في حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، موضح إليكم كالتالي:-
- من خلال كافة أقسام ومراكز الشركة بجميع مديريات الأمن.
- عبر الإدارة العامة للشؤون الإدارية علي البوابة المصرية الموحدة للحج الإلكترونية.
- من خلال التواصل مع الخدمة الصوتية المخصصة علي الرقم ال27983000 – 02.