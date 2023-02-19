انت الان تتابع خبر شروط حج القرعة 2023 في مصر وطرق التقديم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، وتوضيح طرق التقديم، وتم تحديد فترة التقديم لتكون من يوم الثلاثاء الموافق ال21 من شهر فبراير للعام 2023 م وحتي يوم الإثنين الموافق ال6 من شهر مارس للعام 2023 م.

شروط حج القرعة 2023

إننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أهم شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، موضح إليكم كالتالي:-

أن يكون الفرد كامل الأهلية قانونيًا.

الجنسية مصرية.

الحد الأدنى لعمر الرجل ال25 عاما، والمحرم للسيدة الأقل من ال45 عاما يتاح أن يكون عمره ال18 عامًا.

طلب الحج الزوجي لابد أن يكون مقدم الطلب عمره بحد أدنى ال25 عاما، ويكون من الأقارب حتي الدرجة الرابعة، ويجب توفر مستند صلة القرابة عند الفوز بالقرعة.

عند تقديم طلب حج زوجي وكلاهما ذات عمر ال70 عام بحد أدنى أو من ذوي الهمم فلابد من اصطحاب مرافق.

الحصول علي جرعات كورونا كاملة.

لابد أن تكون تلك المرة الأولي للحج.

تقديم شهادة تحركات من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

متاح سفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعي الذي لم يقم بالحج سابقا.

عند تنازل أو وفاة المرافق أو المحرم الشرعي يسمح بالسفر عند استطاعة ذلك.

سداد كامل تكاليف طلب الحج الورقي بالأقسام والمراكز.

عند السداد من خلال الطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية لابد من السداد من خلال بطاقة الائتمان أو جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

لا يمكن التنازل علي فرصة الحج أو توريثها إلي أي أحد مهما كانت قرابته.

يمكن تنازل الأبناء فقط إلي أي من الوالدين ولا يمكن العكس.

طرق التقديم في حج القرعة 2023

بعد توضيح شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طرق التقديم في حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، موضح إليكم كالتالي:-