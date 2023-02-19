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شروط حج القرعة 2023 في مصر وطرق التقديم

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رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، وتوضيح طرق التقديم، وتم تحديد فترة التقديم لتكون من يوم الثلاثاء الموافق ال21 من شهر فبراير للعام 2023 م وحتي يوم الإثنين الموافق ال6 من شهر مارس للعام 2023 م.

شروط حج القرعة 2023

إننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أهم شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، موضح إليكم كالتالي:-

 
  • أن يكون الفرد كامل الأهلية قانونيًا.
  • الجنسية مصرية.
  • الحد الأدنى لعمر الرجل ال25 عاما، والمحرم للسيدة الأقل من ال45 عاما يتاح أن يكون عمره ال18 عامًا.
  • طلب الحج الزوجي لابد أن يكون مقدم الطلب عمره بحد أدنى ال25 عاما، ويكون من الأقارب حتي الدرجة الرابعة، ويجب توفر مستند صلة القرابة عند الفوز بالقرعة.
  • عند تقديم طلب حج زوجي وكلاهما ذات عمر ال70 عام بحد أدنى أو من ذوي الهمم فلابد من اصطحاب مرافق.
  • الحصول علي جرعات كورونا كاملة.
  • لابد أن تكون تلك المرة الأولي للحج.
  • تقديم شهادة تحركات من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
  • متاح سفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعي الذي لم يقم بالحج سابقا.
  • عند تنازل أو وفاة المرافق أو المحرم الشرعي يسمح بالسفر عند استطاعة ذلك.
  • سداد كامل تكاليف طلب الحج الورقي بالأقسام والمراكز.
  • عند السداد من خلال الطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية لابد من السداد من خلال بطاقة الائتمان أو جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.
  • لا يمكن التنازل علي فرصة الحج أو توريثها إلي أي أحد مهما كانت قرابته.
  • يمكن تنازل الأبناء فقط إلي أي من الوالدين ولا يمكن العكس.

طرق التقديم في حج القرعة 2023

بعد توضيح شروط حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طرق التقديم في حج القرعة 2023 م- 1444 هـ، موضح إليكم كالتالي:-

  • من خلال كافة أقسام ومراكز الشركة بجميع مديريات الأمن.
  • عبر الإدارة العامة للشؤون الإدارية علي البوابة المصرية الموحدة للحج الإلكترونية.
  • من خلال التواصل مع الخدمة الصوتية المخصصة علي الرقم ال27983000 – 02.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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