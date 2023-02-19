تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري المصري الممتاز

نتعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان في المباراة القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل 21 فبراير الجاري 2023، علي ملعب استاد الأهلي والسلام، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وخلال السطور التالية نتحدث عن تشكيل الأهلي أمام أسوان في الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

يجري السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي بعض التغييرات داخل صفوف التشكيلة الأساسية، لمواجهة الفريق الأسواني، نظراً لحالة بعض اللاعبين البدنية المنخفضة، والتي ظهرت خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني الماضية، ومن المتوقع أن يستقر مارسيل كولر على تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، ياسر إبراهيم.

في خط الوسط: أليو ديانج عمرو السولية، محمد جدي “أفشة”.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

كولر لم يستقر على تشكيل الأهلي أمام أسوان بشكل نهائي

وضع المدير الفني للأهلي مارسيل كولر تشكيلة الأهلي ضد الهلال السوداني بطريقة تتكيف مع الإمكانيات المتاحة في الفريق، حيث تواجه فرقة الأهلي بطولات كثيرة في فترات زمنية قصيرة، وبالتالي يصعب على المدرب والجهاز المعاون وضع تشكيل الأهلي ضد أسوان في المباراة القادمة بالشكل الفعال، فهناك أكثر من حالة إصابة بالفريق، بالإضافة إلى حالة الإجهاد البدني نتيجة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

موعد مياراة الأهلي وأسوان القادمة

تبدأ مباراة الأهلي القادمة باستعداداته لمواجهة نظيره الأسواني يوم السبت القادم الموافق 21 فبراير من العام الجاري، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ2.45 عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة الـ3.45 عصراً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، ويتلاقى الفريقان على ملعب استاد الأهلي والسلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.