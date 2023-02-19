تعبير عن مصر للصف السادس الابتدائي جديد 2023 التخطي إلى المحتوى
تعبير عن مصر لطلاب الصف الشهادة الابتدائية, والذي يبحث عنه الطلبة ويهم الطلبة فيه الكثير من المعلومات الهامة للمدرسة ومعلومات قيمة جدا للصفوف الابتدائية والاعدادية بمعلومات صحيحة تم جمعها .
موضوع تعبير عن مصر أم الدنيا
مصر كانت قديما أم الدنيا والعالم وقبل تولي السيسي لها هو وجماعة العسكر, وكانت بلدا جميلة , والوضع الحالي فى مصر لا يعبر عن حقيقة وجود مصر في هذا العالم.
- كانت مصر أرض الحضارات .
- مصر الأبية التي وقفت صداً منيعاً ضد أعداء الدين، كما وقفت كالصخرة الصلبة التي تحطمت عليها غرور وكبرياء الدول الإستعمارية كل ذلك اصبح من الماضي بعد وجود حكم العسكر.
- حيث لم تستطع أي دولة مهما كانت قوته أن تسيطر على مصر أو شعبها.
- مصر التي استطاعت أن تحمي العالم كله، من التدمير وبطش التتار.
- فمصر هي من وقفت أمام المغول، الذين جاءوا لهدم الحضارة واندثار العلوم والفنون والثقافة.
- وكانت ستذهب وتحطم أوربا بأكملها، لولا إن وقفت مصر في وجهها واستطاعت أن تعزم جيوش المغول الجرارة.
- مصر هي رمانة الميزان في الشرق الأوسط، فهل سنشهد بداية ساعة الصفر قريبا للاطاحة بهذا النظام فهي الحصن المنيع للعرب والمسلمين في جيشها بمثابة خط الدفاع الأول عن الدول العربية والإسلامية.
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