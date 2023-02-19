موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أسوان في الدوري المصري الممتاز الجولة 19

طوى النادي الأهلي صفحة الهلال السوداني في المباراة السابقة يوم السبت 18 فبراير 2023، ويترقب موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

خسر الأهلي في أول لقاء له بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 بهدف وحيد، استطاع نادي الهلال من خلاله الفوز علي نظيره الأحمر، وخلال السطور التالية نتعرف على موعد مباراة الأهلي وأسوان القادمة .

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أسوان في الدوري

تم تحديد موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أسوان على أن تكون يوم السبت المقبل 21 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهراً بتوقيت القاهرة والسودان والأردن وجنوب أفريقيا، وفي تمام الساعة الرابعة إلى ربع عصراً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة والإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان المقبلة

تعود جمهور كرة القدم المصرية، أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المؤكد نقلها للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

اختلف تشكيل الأهلي في المباراة السابقة بشكل اضطراري، وذلك نظراً لكثرة الإصابات داخل صفوف الفريق، ومن المتوقع ان يدون تشكيل الأهلي أمام أسوان في الدوري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، ياسر إبراهيم.

في خط الوسط: أليو ديانج عمرو السولية، محمد جدي “أفشة”.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

ملعب مباراة الأهلي وأسوان

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي أسوان في اللقاء القادم يوم السبت 21 فبراير على ملعب استاد “الأهلي والسلام”، تحت قيادة المدير الفني السويسري “مارسيل كولر”.

ترتيب الأهلي وأسوان في الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 37 نقطة بالتساوي مع نادي فيوتشر، ولكن يتبقى للأهلي ثلاث مباريات مؤجلة من أطل 18، بسبب مشاركة الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.

بينما يأتي فريق أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة جمعها من 18 مباراة باقر خمسة عشر نقطة عن المارد الأحمر، فاز الشياطين الحمر في 15 مباراة وتعادلوا في 4، ولم يتلقى الأهلي أي هزيمة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى النقيض تحسن أداء فريق أسوان خلال آخر مبارياته بالدوري.