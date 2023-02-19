تردد قناه الوثائقيه الجديده 2023 علي القمر الصناعي النايل سات

رياض - احمد صلاح - قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن تردد قناه الوثائقيه الجديده 2023 م- 1444 هـ، والتي يتم نقلها من خلال القمر الصناعي النايل سات، لتكون تلك هي أولي القنوات المصرية الوثائقية، حيث أنها سوف تعمل علي عرض محتوي رائع من الأفلام والبرامج الوثائقية الرائعة التي يعشقها العديد من المتابعين.
تردد قناه الوثائقيه الجديده 2023
أوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المملكة العربية السعودية العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن قناة الوثائقية الجديدة للعام الحالي 2023 م- 1444 هـ، ومن أهم تلك التفاصيل هو الإعلان عن تردد قناه الوثائقيه الجديده 2023 م- 1444 هـ علي القمر الصناعي النايل سات، والتي سوف يتم البدء في إنطلاقها بداية من يوم الأحد الموافق ال19 من شهر فبراير للعام 2023 م ال28 من شهر رجب للعام 1444 هـ.
ترددات الوثائقية الجديدة علي النايل سات
مع الأهمية الكبيرة جدا إلي قناة الوثائقية الجديدة، فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أحدث تردد قناه الوثائقيه الجديده 2023 م، موضح إليكم كالتالي:-
- الترددات علي القمر الصناعي النايل سات: 12303.
- معدل الترميز: ال10600.
- معامل تصحيح الخطأ: ال5/6.
- الاستقطاب: أفقي.