انت الان تتابع خبر موعد أول أيام شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام معهد البحوث الفلكية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن أول أيام شهر رمضان 2023 م- 1444 هـ المتوقعة وفقا إلي الحسابات الفلكية، كما تم تحديد عدد ساعات الصوم في شهر رمضان للعام الحالي 2023 م- 1444 هـ، حيث أن شهر رمضان الكريم المبارك قد اقترب كثيرا فإننا حاليا في خلال أول شهر من الأشهر الحرم وهو شهر رجب ولكن في نهايته وبعدها يأتي شهر شعبان ليأتي بعده شهر رمضان المبارك الكريم.

أول أيام شهر رمضان 2023