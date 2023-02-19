موعد أول أيام شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم

رياض - احمد صلاح - قام معهد البحوث الفلكية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن أول أيام شهر رمضان 2023 م- 1444 هـ المتوقعة وفقا إلي الحسابات الفلكية، كما تم تحديد عدد ساعات الصوم في شهر رمضان للعام الحالي 2023 م- 1444 هـ، حيث أن شهر رمضان الكريم المبارك قد اقترب كثيرا فإننا حاليا في خلال أول شهر من الأشهر الحرم وهو شهر رجب ولكن في نهايته وبعدها يأتي شهر شعبان ليأتي بعده شهر رمضان المبارك الكريم.
أول أيام شهر رمضان 2023
أوضح معهد البحوث الفلكية في جمهورية مصر العربية العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن بداية شهر رمضان للعام الحالي 2023 م- 1444 هـ، ليتم توضيح موعد أول أيام شهر رمضان 2023 م- 1444 هـ، ليكون من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق ال22 من شهر مارس للعام 2023 م أو يوم الخميس الموافق ال23 من شهر مارس للعام 2023 م، ويتم تحديد موعد بداية شهر رمضان بشكل مؤكد بعد استطلاع هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق ال21 من شهر مارس للعام 2023 م.
عدد ساعات صيام رمضان 2023
بعد توضيح موعد أول أيام شهر رمضان 2023 م المتوقع، فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، عدد ساعات صيام رمضان 2023 م- 1444 هـ، موضح إليكم كالتالي:-
- سوف تكون عدد ساعات الصيام في اليوم الواحد حوالي ال13 ساعة كاملة.